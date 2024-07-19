В Германии пришли в ужас от тактики Путина на Украине

BZ: удары ВС РФ на энергоструктуру Украины истощили ресурсы страны

19 июля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Из-за атак ВС РФ на энергоструктуру Украины страна находится в тяжелом положении, пишет Berliner Zeitung (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тактика президента России Владимира Путина по нанесению ударов по энергетическим объектам на Украине оправдывает себя. На данный момент страна находится в сложной ситуации, сообщило немецкое издание Berliner Zeitung. «Ближе к зиме ситуация станет критической, а за это время Украина не успеет устранить повреждения. Попытки ремонта даже если и предпринимаются, то только в случае крайней необходимости», — передает издание . В материале отметили, что дело заключается в ударах РФ по Украине, а не в нехватке запчастей или повреждениях, которые не поддаются исправлению. Также издание добавило, что Киев на данный момент находится на грани коллапса. Электричество в стране доступно только по четыре-шесть часов в день. При этом западные страны не оказывают достаточный уровень поддержки, поэтому Украине, возможно, придется принять мирные условия Москвы, пишет Berliner Zeitung. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тактика президента России Владимира Путина по нанесению ударов по энергетическим объектам на Украине оправдывает себя. На данный момент страна находится в сложной ситуации, сообщило немецкое издание Berliner Zeitung. «Ближе к зиме ситуация станет критической, а за это время Украина не успеет устранить повреждения. Попытки ремонта даже если и предпринимаются, то только в случае крайней необходимости», — передает издание. В материале отметили, что дело заключается в ударах РФ по Украине, а не в нехватке запчастей или повреждениях, которые не поддаются исправлению. Также издание добавило, что Киев на данный момент находится на грани коллапса. Электричество в стране доступно только по четыре-шесть часов в день. При этом западные страны не оказывают достаточный уровень поддержки, поэтому Украине, возможно, придется принять мирные условия Москвы, пишет Berliner Zeitung.