Тактика президента России Владимира Путина по нанесению ударов по энергетическим объектам на Украине оправдывает себя. На данный момент страна находится в сложной ситуации, сообщило немецкое издание Berliner Zeitung.
«Ближе к зиме ситуация станет критической, а за это время Украина не успеет устранить повреждения. Попытки ремонта даже если и предпринимаются, то только в случае крайней необходимости», — передает издание. В материале отметили, что дело заключается в ударах РФ по Украине, а не в нехватке запчастей или повреждениях, которые не поддаются исправлению.
Также издание добавило, что Киев на данный момент находится на грани коллапса. Электричество в стране доступно только по четыре-шесть часов в день. При этом западные страны не оказывают достаточный уровень поддержки, поэтому Украине, возможно, придется принять мирные условия Москвы, пишет Berliner Zeitung.
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Тактика президента России Владимира Путина по нанесению ударов по энергетическим объектам на Украине оправдывает себя. На данный момент страна находится в сложной ситуации, сообщило немецкое издание Berliner Zeitung. «Ближе к зиме ситуация станет критической, а за это время Украина не успеет устранить повреждения. Попытки ремонта даже если и предпринимаются, то только в случае крайней необходимости», — передает издание. В материале отметили, что дело заключается в ударах РФ по Украине, а не в нехватке запчастей или повреждениях, которые не поддаются исправлению. Также издание добавило, что Киев на данный момент находится на грани коллапса. Электричество в стране доступно только по четыре-шесть часов в день. При этом западные страны не оказывают достаточный уровень поддержки, поэтому Украине, возможно, придется принять мирные условия Москвы, пишет Berliner Zeitung.