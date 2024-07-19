В Германии пришли в ужас от тактики Путина на Украине

BZ: удары ВС РФ на энергоструктуру Украины истощили ресурсы страны
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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергод
Из-за атак ВС РФ на энергоструктуру Украины страна находится в тяжелом положении, пишет Berliner Zeitung (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тактика президента России Владимира Путина по нанесению ударов по энергетическим объектам на Украине оправдывает себя. На данный момент страна находится в сложной ситуации, сообщило немецкое издание Berliner Zeitung.

«Ближе к зиме ситуация станет критической, а за это время Украина не успеет устранить повреждения. Попытки ремонта даже если и предпринимаются, то только в случае крайней необходимости», — передает издание. В материале отметили, что дело заключается в ударах РФ по Украине, а не в нехватке запчастей или повреждениях, которые не поддаются исправлению.

Также издание добавило, что Киев на данный момент находится на грани коллапса. Электричество в стране доступно только по четыре-шесть часов в день. При этом западные страны не оказывают достаточный уровень поддержки, поэтому Украине, возможно, придется принять мирные условия Москвы, пишет Berliner Zeitung.

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Тактика президента России Владимира Путина по нанесению ударов по энергетическим объектам на Украине оправдывает себя. На данный момент страна находится в сложной ситуации, сообщило немецкое издание Berliner Zeitung. «Ближе к зиме ситуация станет критической, а за это время Украина не успеет устранить повреждения. Попытки ремонта даже если и предпринимаются, то только в случае крайней необходимости», — передает издание. В материале отметили, что дело заключается в ударах РФ по Украине, а не в нехватке запчастей или повреждениях, которые не поддаются исправлению. Также издание добавило, что Киев на данный момент находится на грани коллапса. Электричество в стране доступно только по четыре-шесть часов в день. При этом западные страны не оказывают достаточный уровень поддержки, поэтому Украине, возможно, придется принять мирные условия Москвы, пишет Berliner Zeitung.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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