20 июля 2024

Появились подробности о пропавшем в Екатеринбурге 13-летнем подростке. Фото

В Екатеринбурге 13-летний мальчик исчез после похода в компьютерный клуб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мальчик перестал выходить на связь после похода к компьютерный клуб (архивное фото)
Мальчик перестал выходить на связь после похода к компьютерный клуб (архивное фото) Фото:

Пропавший в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 13-летний мальчик перестал выходить на связь после похода в компьютерный клуб. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«13-летний мальчик ушел в компьютерный клуб в районе 11:45 [19 июля]. На связь с родителями ребенок перестал выходить тем же днем. Близкие начали искать мальчика вечером», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы видели подростка на улице Краснофлотцев, 69, около 20:30, однако информации о нем больше не поступало.

Волонтеры уточнили, что он может находиться в любом районе Екатеринбурга и просить у прохожих поесть или дать денег на проезд. Однако они подчеркивают, что лучше обратиться на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8 800 700 54 52, чтобы помочь ребенку.

Обновлено 12:01: Подросток найден живым. «Искали по свидетельствам. Большое спасибо всем, кто откликнулся и звонил на горячую линию отряда. Это очень помогло в поисках», — сообщили URA.RU в пресс-службе «ЛизаАлерт». Из новости удалена ориентировка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пропавший в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 13-летний мальчик перестал выходить на связь после похода в компьютерный клуб. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «13-летний мальчик ушел в компьютерный клуб в районе 11:45 [19 июля]. На связь с родителями ребенок перестал выходить тем же днем. Близкие начали искать мальчика вечером», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы видели подростка на улице Краснофлотцев, 69, около 20:30, однако информации о нем больше не поступало. Волонтеры уточнили, что он может находиться в любом районе Екатеринбурга и просить у прохожих поесть или дать денег на проезд. Однако они подчеркивают, что лучше обратиться на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8 800 700 54 52, чтобы помочь ребенку. Обновлено 12:01: Подросток найден живым. «Искали по свидетельствам. Большое спасибо всем, кто откликнулся и звонил на горячую линию отряда. Это очень помогло в поисках», — сообщили URA.RU в пресс-службе «ЛизаАлерт». Из новости удалена ориентировка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...