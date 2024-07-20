Пропавший в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 13-летний мальчик перестал выходить на связь после похода в компьютерный клуб. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«13-летний мальчик ушел в компьютерный клуб в районе 11:45 [19 июля]. На связь с родителями ребенок перестал выходить тем же днем. Близкие начали искать мальчика вечером», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы видели подростка на улице Краснофлотцев, 69, около 20:30, однако информации о нем больше не поступало.
Волонтеры уточнили, что он может находиться в любом районе Екатеринбурга и просить у прохожих поесть или дать денег на проезд. Однако они подчеркивают, что лучше обратиться на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8 800 700 54 52, чтобы помочь ребенку.
Обновлено 12:01: Подросток найден живым. «Искали по свидетельствам. Большое спасибо всем, кто откликнулся и звонил на горячую линию отряда. Это очень помогло в поисках», — сообщили URA.RU в пресс-службе «ЛизаАлерт». Из новости удалена ориентировка.
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