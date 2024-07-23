23 июля 2024

В Екатеринбурге на детской площадке обнаружили повешенным мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На место происшествия вызвали следственную группу
На место происшествия вызвали следственную группу Фото:

В Екатеринбурге в районе ВИЗа утром 24 июля на детской площадке обнаружили повешенным мужчину в куртке на голом теле, а возле него бутылки от алкоголя. На месте происшествия работают полицейские, рассказал корреспондент URA.RU.

Силовики накрыли труп черным пакетом, оставив его в той же позе на площадке рядом с детским садом. На место вызвали следственную группу, которая уже подъезжает. На вид мужчине 40-45 лет.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. 

Возле трупа нашли бутылки от алкоголя
Возле трупа нашли бутылки от алкоголя
Фото:

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В Екатеринбурге в районе ВИЗа утром 24 июля на детской площадке обнаружили повешенным мужчину в куртке на голом теле, а возле него бутылки от алкоголя. На месте происшествия работают полицейские, рассказал корреспондент URA.RU. Силовики накрыли труп черным пакетом, оставив его в той же позе на площадке рядом с детским садом. На место вызвали следственную группу, которая уже подъезжает. На вид мужчине 40-45 лет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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