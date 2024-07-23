На место происшествия вызвали следственную группу
В Екатеринбурге в районе ВИЗа утром 24 июля на детской площадке обнаружили повешенным мужчину в куртке на голом теле, а возле него бутылки от алкоголя. На месте происшествия работают полицейские, рассказал корреспондент URA.RU.
Силовики накрыли труп черным пакетом, оставив его в той же позе на площадке рядом с детским садом. На место вызвали следственную группу, которая уже подъезжает. На вид мужчине 40-45 лет.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
Возле трупа нашли бутылки от алкоголя
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