23 июля 2024

Отдых на базе закончился вызовом полиции для челябинской семьи. Видео

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Вернуть семье деньги за испорченный отдых руководство базы отказалось, готовится иск в суд
Вернуть семье деньги за испорченный отдых руководство базы отказалось, готовится иск в суд Фото:

Семейный отдых на базе «На волне» в Аргаяшском районе закончился вызовом полиции для челябинцев. Семья с маленькими детьми рассчитывала на тихий отдых, но к выходным приехали шумные компании, распивающие спиртное и запускающие феерверки, при этом возвращать деньги на базе отказались, сообщила бывшая клиентка базы «На волне» Наталья.

«База себя позиционирует как семейная. У нас семья — двое маленьких детей и мы с мужем. Сняли домик, заплатили по шесть тысяч в сутки за будни, 7,5 тысяч за выходной и оставили три тысячи залога, который, по словам администратора, отдается сразу после выезда. Заплатили за неделю 48 тысяч», — рассказала Наталья, сообщает издание «74 ру».

Как рассказала Наталья, в будни проблем не было, они начались в пятницу вечером, когда на базе собрались пьяные компании с громкой музыкой и фейерверками, которые мешали детям спать. В итоге семья решила уехать раньше и потребовала вернуть деньги за выходной плюс три тысячи залога. Но не тут-то было, администрация не только не вернула деньги, но и нецензурно выражалась в отношении клиентов. Челябинцам пришлось вызвать полицию.

В итоге руководство базы заявило, что залог семье вернули, но стоимость проживания компенсировать они не намерены, так как гости сами решили уехать. В настоящее время готовится иск в суд.

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Семейный отдых на базе «На волне» в Аргаяшском районе закончился вызовом полиции для челябинцев. Семья с маленькими детьми рассчитывала на тихий отдых, но к выходным приехали шумные компании, распивающие спиртное и запускающие феерверки, при этом возвращать деньги на базе отказались, сообщила бывшая клиентка базы «На волне» Наталья. «База себя позиционирует как семейная. У нас семья — двое маленьких детей и мы с мужем. Сняли домик, заплатили по шесть тысяч в сутки за будни, 7,5 тысяч за выходной и оставили три тысячи залога, который, по словам администратора, отдается сразу после выезда. Заплатили за неделю 48 тысяч», — рассказала Наталья, сообщает издание «74 ру». Как рассказала Наталья, в будни проблем не было, они начались в пятницу вечером, когда на базе собрались пьяные компании с громкой музыкой и фейерверками, которые мешали детям спать. В итоге семья решила уехать раньше и потребовала вернуть деньги за выходной плюс три тысячи залога. Но не тут-то было, администрация не только не вернула деньги, но и нецензурно выражалась в отношении клиентов. Челябинцам пришлось вызвать полицию. В итоге руководство базы заявило, что залог семье вернули, но стоимость проживания компенсировать они не намерены, так как гости сами решили уехать. В настоящее время готовится иск в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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