23 июля 2024

Секретный завод в Екатеринбурге массово ищет сотрудников

НПО автоматики в Екатеринбурге ищет 93 сотрудника
© Служба новостей «URA.RU»
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​Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова. Екатеринбург, нпо автоматики, вывеска, нпоа
НПО автоматики производит системы для ракетно-космической техники Фото:

В Екатеринбурге АО НПО автоматики (входит в госкорпорацию «Роскосмос») в июле опубликовало 93 вакансии. Сведения об этом опубликованы на сайте hh.ru. Предприятие ищет инженеров, мастеров участка, слесарей и других работников.

Ведущему инженеру-программисту там готовы платить до 250 тысяч рублей. В обязанности специалиста входит разработка программного обеспечения, работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы в специализированных программах, навыками применения измерительных приборов. Слесарям-сборщикам предлагают заработную плату от 70 тысяч рублей, металлизаторам до 100 тысяч рублей — от специалистов этой профессии ожидают 100% зрение, умение читать чертежи, среднее или средне-профессиональное образование.

АО НПО автоматики предоставляет сотрудникам спецодежду, обучение и компенсируют оплату детских садов. Предприятие разрабатывает, изготавливает системы управления и радиоэлектронную аппаратуру для ракетно-космической техники, а также другие системы для автоматизации технологических процессов

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В Екатеринбурге АО НПО автоматики (входит в госкорпорацию «Роскосмос») в июле опубликовало 93 вакансии. Сведения об этом опубликованы на сайте hh.ru. Предприятие ищет инженеров, мастеров участка, слесарей и других работников. Ведущему инженеру-программисту там готовы платить до 250 тысяч рублей. В обязанности специалиста входит разработка программного обеспечения, работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы в специализированных программах, навыками применения измерительных приборов. Слесарям-сборщикам предлагают заработную плату от 70 тысяч рублей, металлизаторам до 100 тысяч рублей — от специалистов этой профессии ожидают 100% зрение, умение читать чертежи, среднее или средне-профессиональное образование. АО НПО автоматики предоставляет сотрудникам спецодежду, обучение и компенсируют оплату детских садов. Предприятие разрабатывает, изготавливает системы управления и радиоэлектронную аппаратуру для ракетно-космической техники, а также другие системы для автоматизации технологических процессов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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