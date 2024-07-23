Секретный завод в Екатеринбурге массово ищет сотрудников

НПО автоматики в Екатеринбурге ищет 93 сотрудника

24 июля 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

НПО автоматики производит системы для ракетно-космической техники Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге АО НПО автоматики (входит в госкорпорацию «Роскосмос») в июле опубликовало 93 вакансии. Сведения об этом опубликованы на сайте hh.ru. Предприятие ищет инженеров, мастеров участка, слесарей и других работников. Ведущему инженеру-программисту там готовы платить до 250 тысяч рублей. В обязанности специалиста входит разработка программного обеспечения, работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы в специализированных программах, навыками применения измерительных приборов. Слесарям-сборщикам предлагают заработную плату от 70 тысяч рублей, металлизаторам до 100 тысяч рублей — от специалистов этой профессии ожидают 100% зрение, умение читать чертежи, среднее или средне-профессиональное образование. АО НПО автоматики предоставляет сотрудникам спецодежду, обучение и компенсируют оплату детских садов. Предприятие разрабатывает, изготавливает системы управления и радиоэлектронную аппаратуру для ракетно-космической техники, а также другие системы для автоматизации технологических процессов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге АО НПО автоматики (входит в госкорпорацию «Роскосмос») в июле опубликовало 93 вакансии. Сведения об этом опубликованы на сайте hh.ru. Предприятие ищет инженеров, мастеров участка, слесарей и других работников. Ведущему инженеру-программисту там готовы платить до 250 тысяч рублей. В обязанности специалиста входит разработка программного обеспечения, работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы в специализированных программах, навыками применения измерительных приборов. Слесарям-сборщикам предлагают заработную плату от 70 тысяч рублей, металлизаторам до 100 тысяч рублей — от специалистов этой профессии ожидают 100% зрение, умение читать чертежи, среднее или средне-профессиональное образование. АО НПО автоматики предоставляет сотрудникам спецодежду, обучение и компенсируют оплату детских садов. Предприятие разрабатывает, изготавливает системы управления и радиоэлектронную аппаратуру для ракетно-космической техники, а также другие системы для автоматизации технологических процессов