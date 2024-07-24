ВС РФ взяли украинских военных в «котел» в ДНР: главное об СВО

24 июля 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Российские бомбардировщики Су-34 нанесли удар по базе ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска окружили солдат ВСУ в «котел» под Прогрессом в Донецкой Народной Республике. Также ВС РФ прорвались в тыл украинских опорных пунктов в Лозоватском и военных. В Харьковской области российские силы уничтожили батальон ВСУ на заводе в Лозовой, ликвидировав около 50 солдат и технику. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 24 июля. Российские Су-34 нанесли удар ФАБ-500 по базе ВСУ Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по временной базе украинских вооруженных сил, используя ФАБ-500. Удар был произведен в зоне ответственности группировки «Запад». Об этом сообщили Минобороны РФ. По украинским базам «Айдара»* и «Кракена»** под Харьковым нанесен удар Армия РФ нанесла удар по экстремистским группировкам «Кракен»* и «Айдар»** в пригороде Харькова. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. Удар пришелся по поселку Лесное, в котором находится важная дорожная развязка. Недавно туда прибыло подкрепление ВСУ, включая бойцов этих группировок. Батальоны «Кракен»* и «Айдар»** признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ Российские войска окружили и захватили часть ВСУ в «котле» под Прогрессом Недалеко от села Прогресс в Донецкой Народной Республике ВС РФ окружили подразделения ВСУ, создав «котел», из которого невозможно было эвакуироваться. Российская армия также применила тактику подвижных групп, что позволило им успешно прорваться в тыл украинских опорных пунктов в Лозоватском и Новоселовке, где часть солдат ВСУ была взята в плен. Батальон ВСУ в Харьковской области был уничтожен силами ВС РФ Российские войска нанесли удар по месту дислокации батальона ВСУ на кузнечно-механическом заводе в городе Лозовая, Харьковская область. Было уничтожено около 50 солдат, а также несколько единиц гусеничной и колесной техники. Погиб командир 92-й бригады, причастный к обстрелам Белгородской области Командир артиллерийского дивизиона 92-й бригады ВСУ Алексей Гречка погиб 19 июля от смертельного ранения на фронте. Об этом сообщается в опубликованном некрологе на сайте Чугуевского местного совета. Эта бригада действует на харьковском направлении и причастна к обстрелам населенных пунктов Белгородской области. Российские Су-25 поразили позиции ВСУ неуправляемыми ракетами Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ с использованием неуправляемых авиационных ракет, успешно уничтожив технику и живую силу противника, передает Пятый канал. Известно, что после удара Су-25 выполнили противоракетный маневр и благополучно вернулись на базу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска окружили солдат ВСУ в «котел» под Прогрессом в Донецкой Народной Республике. Также ВС РФ прорвались в тыл украинских опорных пунктов в Лозоватском и военных. В Харьковской области российские силы уничтожили батальон ВСУ на заводе в Лозовой, ликвидировав около 50 солдат и технику. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 24 июля. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по временной базе украинских вооруженных сил, используя ФАБ-500. Удар был произведен в зоне ответственности группировки «Запад». Об этом сообщили Минобороны РФ. Армия РФ нанесла удар по экстремистским группировкам «Кракен»* и «Айдар»** в пригороде Харькова. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. Удар пришелся по поселку Лесное, в котором находится важная дорожная развязка. Недавно туда прибыло подкрепление ВСУ, включая бойцов этих группировок. Батальоны «Кракен»* и «Айдар»** признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ Недалеко от села Прогресс в Донецкой Народной Республике ВС РФ окружили подразделения ВСУ, создав «котел», из которого невозможно было эвакуироваться. Российская армия также применила тактику подвижных групп, что позволило им успешно прорваться в тыл украинских опорных пунктов в Лозоватском и Новоселовке, где часть солдат ВСУ была взята в плен. Российские войска нанесли удар по месту дислокации батальона ВСУ на кузнечно-механическом заводе в городе Лозовая, Харьковская область. Было уничтожено около 50 солдат, а также несколько единиц гусеничной и колесной техники. Командир артиллерийского дивизиона 92-й бригады ВСУ Алексей Гречка погиб 19 июля от смертельного ранения на фронте. Об этом сообщается в опубликованном некрологе на сайте Чугуевского местного совета. Эта бригада действует на харьковском направлении и причастна к обстрелам населенных пунктов Белгородской области. Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ с использованием неуправляемых авиационных ракет, успешно уничтожив технику и живую силу противника, передает Пятый канал. Известно, что после удара Су-25 выполнили противоракетный маневр и благополучно вернулись на базу.