ВС РФ взяли украинских военных в «котел» в ДНР: главное об СВО

Российские войска окружили солдат ВСУ в «котел» под Прогрессом в Донецкой Народной Республике. Также ВС РФ прорвались в тыл украинских опорных пунктов в Лозоватском и военных. В Харьковской области российские силы уничтожили батальон ВСУ на заводе в Лозовой, ликвидировав около 50 солдат и технику. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 24 июля.
Российские Су-34 нанесли удар ФАБ-500 по базе ВСУ
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по временной базе украинских вооруженных сил, используя ФАБ-500. Удар был произведен в зоне ответственности группировки «Запад». Об этом сообщили Минобороны РФ.
По украинским базам «Айдара»* и «Кракена»** под Харьковым нанесен удар
Армия РФ нанесла удар по экстремистским группировкам «Кракен»* и «Айдар»** в пригороде Харькова. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. Удар пришелся по поселку Лесное, в котором находится важная дорожная развязка. Недавно туда прибыло подкрепление ВСУ, включая бойцов этих группировок.
Батальоны «Кракен»* и «Айдар»** признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ
Российские войска окружили и захватили часть ВСУ в «котле» под Прогрессом
Недалеко от села Прогресс в Донецкой Народной Республике ВС РФ окружили подразделения ВСУ, создав «котел», из которого невозможно было эвакуироваться. Российская армия также применила тактику подвижных групп, что позволило им успешно прорваться в тыл украинских опорных пунктов в Лозоватском и Новоселовке, где часть солдат ВСУ была взята в плен.
Батальон ВСУ в Харьковской области был уничтожен силами ВС РФ
Российские войска нанесли удар по месту дислокации батальона ВСУ на кузнечно-механическом заводе в городе Лозовая, Харьковская область. Было уничтожено около 50 солдат, а также несколько единиц гусеничной и колесной техники.
Погиб командир 92-й бригады, причастный к обстрелам Белгородской области
Командир артиллерийского дивизиона 92-й бригады ВСУ Алексей Гречка погиб 19 июля от смертельного ранения на фронте. Об этом сообщается в опубликованном некрологе на сайте Чугуевского местного совета. Эта бригада действует на харьковском направлении и причастна к обстрелам населенных пунктов Белгородской области.
Российские Су-25 поразили позиции ВСУ неуправляемыми ракетами
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ с использованием неуправляемых авиационных ракет, успешно уничтожив технику и живую силу противника, передает Пятый канал. Известно, что после удара Су-25 выполнили противоракетный маневр и благополучно вернулись на базу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.