Российские Су-34 сбросили ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Экипажи Су-34 нанесли удар авиационными бомбами по пункту размещения ВСУ, передает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удар по объекту временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью боеприпасов ФАБ-500. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад», — сообщает МО РФ, передает РИА Новости. Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми фугасными авиационными бомбами ФАБ-500.

По словам одного из летчиков Су-34, экипаж работает высокоточными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить удары прямо в цель с безопасного расстояния. Он отмечает разрушительное действие бомб, которые способны пробивать прочные бетонные укрытия.

Ранее западные СМИ уже комментировали бомбы ФАБ-500 в распоряжении российских сил. Пресса писала, что эти боеприпасы куда точнее, чем обычные фугасные бомбы и способны нанести значительный урон противнику.

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Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удар по объекту временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью боеприпасов ФАБ-500. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад», — сообщает МО РФ, передает РИА Новости. Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми фугасными авиационными бомбами ФАБ-500. По словам одного из летчиков Су-34, экипаж работает высокоточными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить удары прямо в цель с безопасного расстояния. Он отмечает разрушительное действие бомб, которые способны пробивать прочные бетонные укрытия. Ранее западные СМИ уже комментировали бомбы ФАБ-500 в распоряжении российских сил. Пресса писала, что эти боеприпасы куда точнее, чем обычные фугасные бомбы и способны нанести значительный урон противнику.
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