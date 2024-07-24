Российские Су-34 сбросили ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ

24 июля 2024 в 07:31 Размер текста - 17 +

Экипажи Су-34 нанесли удар авиационными бомбами по пункту размещения ВСУ, передает Минобороны РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удар по объекту временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью боеприпасов ФАБ-500. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад», — сообщает МО РФ, передает РИА Новости. Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми фугасными авиационными бомбами ФАБ-500. По словам одного из летчиков Су-34, экипаж работает высокоточными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить удары прямо в цель с безопасного расстояния. Он отмечает разрушительное действие бомб, которые способны пробивать прочные бетонные укрытия. Ранее западные СМИ уже комментировали бомбы ФАБ-500 в распоряжении российских сил. Пресса писала, что эти боеприпасы куда точнее, чем обычные фугасные бомбы и способны нанести значительный урон противнику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удар по объекту временной дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью боеприпасов ФАБ-500. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад», — сообщает МО РФ, передает РИА Новости. Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми фугасными авиационными бомбами ФАБ-500. По словам одного из летчиков Су-34, экипаж работает высокоточными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить удары прямо в цель с безопасного расстояния. Он отмечает разрушительное действие бомб, которые способны пробивать прочные бетонные укрытия. Ранее западные СМИ уже комментировали бомбы ФАБ-500 в распоряжении российских сил. Пресса писала, что эти боеприпасы куда точнее, чем обычные фугасные бомбы и способны нанести значительный урон противнику.