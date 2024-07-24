ВСУ попали в «котел» под Прогрессом

24 июля 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли в окружение часть группировки ВСУ под Прогрессом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Часть группировки ВСУ взята силами ВС РФ в «котел» (полное и плотное окружение, из которого невозможна эвакуация, — прим. URA.RU) возле села Прогресс (Кировоградская область). Об этом сообщили в украинских СМИ. «Ситуация критическая. Русские берут в котел часть группировки ВСУ возле Прогресса. Все офицеры убиты и ранены, приказа отступать нет!», — передали в «Аргументах и фактах» данные из украинского ресурса Deep State. Украинские батальоны также сообщают о проблемах с боеприпасами, а украинское командование обеспокоено тем, что российская армия начала применять тактику подвижных, «Блуждающих» групп, которая позволяет заходить в тыл украинским опорным пунктам. Прогресс находится недалеко от населенного пункта Лозоватское, в которое успешно прорвались подразделения группировки войск «Центр». Также успехи ВС РФ отмечены и в Новоселовке, где большая часть поселка взята под контроль, а боевики ВСУ взяты в плен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часть группировки ВСУ взята силами ВС РФ в «котел» (полное и плотное окружение, из которого невозможна эвакуация, — прим. URA.RU) возле села Прогресс (Кировоградская область). Об этом сообщили в украинских СМИ. «Ситуация критическая. Русские берут в котел часть группировки ВСУ возле Прогресса. Все офицеры убиты и ранены, приказа отступать нет!», — передали в «Аргументах и фактах» данные из украинского ресурса Deep State. Украинские батальоны также сообщают о проблемах с боеприпасами, а украинское командование обеспокоено тем, что российская армия начала применять тактику подвижных, «Блуждающих» групп, которая позволяет заходить в тыл украинским опорным пунктам. Прогресс находится недалеко от населенного пункта Лозоватское, в которое успешно прорвались подразделения группировки войск «Центр». Также успехи ВС РФ отмечены и в Новоселовке, где большая часть поселка взята под контроль, а боевики ВСУ взяты в плен.