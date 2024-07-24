ВСУ попали в «котел» под Прогрессом

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ВС РФ взяли в окружение часть группировки ВСУ под Прогрессом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Часть группировки ВСУ взята силами ВС РФ в «котел» (полное и плотное окружение, из которого невозможна эвакуация, — прим. URA.RU) возле села Прогресс (Кировоградская область). Об этом сообщили в украинских СМИ.

«Ситуация критическая. Русские берут в котел часть группировки ВСУ возле Прогресса. Все офицеры убиты и ранены, приказа отступать нет!», — передали в «Аргументах и фактах» данные из украинского ресурса Deep State. Украинские батальоны также сообщают о проблемах с боеприпасами, а украинское командование обеспокоено тем, что российская армия начала применять тактику подвижных, «Блуждающих» групп, которая позволяет заходить в тыл украинским опорным пунктам.

Прогресс находится недалеко от населенного пункта Лозоватское, в которое успешно прорвались подразделения группировки войск «Центр». Также успехи ВС РФ отмечены и в Новоселовке, где большая часть поселка взята под контроль, а боевики ВСУ взяты в плен.

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Часть группировки ВСУ взята силами ВС РФ в «котел» (полное и плотное окружение, из которого невозможна эвакуация, — прим. URA.RU) возле села Прогресс (Кировоградская область). Об этом сообщили в украинских СМИ. «Ситуация критическая. Русские берут в котел часть группировки ВСУ возле Прогресса. Все офицеры убиты и ранены, приказа отступать нет!», — передали в «Аргументах и фактах» данные из украинского ресурса Deep State. Украинские батальоны также сообщают о проблемах с боеприпасами, а украинское командование обеспокоено тем, что российская армия начала применять тактику подвижных, «Блуждающих» групп, которая позволяет заходить в тыл украинским опорным пунктам. Прогресс находится недалеко от населенного пункта Лозоватское, в которое успешно прорвались подразделения группировки войск «Центр». Также успехи ВС РФ отмечены и в Новоселовке, где большая часть поселка взята под контроль, а боевики ВСУ взяты в плен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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