ВСУ попали в «котел» под Прогрессом

Часть группировки ВСУ взята силами ВС РФ в «котел» (полное и плотное окружение, из которого невозможна эвакуация, — прим. URA.RU) возле села Прогресс (Кировоградская область). Об этом сообщили в украинских СМИ.
«Ситуация критическая. Русские берут в котел часть группировки ВСУ возле Прогресса. Все офицеры убиты и ранены, приказа отступать нет!», — передали в «Аргументах и фактах» данные из украинского ресурса Deep State. Украинские батальоны также сообщают о проблемах с боеприпасами, а украинское командование обеспокоено тем, что российская армия начала применять тактику подвижных, «Блуждающих» групп, которая позволяет заходить в тыл украинским опорным пунктам.
Прогресс находится недалеко от населенного пункта Лозоватское, в которое успешно прорвались подразделения группировки войск «Центр». Также успехи ВС РФ отмечены и в Новоселовке, где большая часть поселка взята под контроль, а боевики ВСУ взяты в плен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.