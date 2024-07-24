Российские войска поразили расположение «Айдара»* и «Кракена»** под Харьковом

24 июля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Среди прибывших солдат ВСУ, были боевики нацбатальонов, сказал Сергей Лебедев Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия нанесла удар по запрещенным в РФ экстремистским группировкам «Кракен» и «Айдар» в пригороде Харькова. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. «Прилетело в пригород под названием Лесное. Известное место, там крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога», — сказал Лебедев. Он также отметил, что недавно на подкрепление ВСУ приехало двести военных. Среди них были нацисты из украинских группировок. Ранее стало известно, что бойцы нацбата «Кракен» сбежали со своих позиций, не обеспечив прикрытие основных сил ВСУ. Об этом сообщил один из украинских военнопленных Валентин Гриднев. По его словам, бойцы батальона покинули свои позиции в Часовом Яре раньше, чем до них добрались регулярные части ВСУ, несмотря на обещание обеспечить огневое прикрытие. Батальоны «Кракен»* и «Айдар»** признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия нанесла удар по запрещенным в РФ экстремистским группировкам «Кракен» и «Айдар» в пригороде Харькова. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. «Прилетело в пригород под названием Лесное. Известное место, там крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога», — сказал Лебедев. Он также отметил, что недавно на подкрепление ВСУ приехало двести военных. Среди них были нацисты из украинских группировок. Ранее стало известно, что бойцы нацбата «Кракен» сбежали со своих позиций, не обеспечив прикрытие основных сил ВСУ. Об этом сообщил один из украинских военнопленных Валентин Гриднев. По его словам, бойцы батальона покинули свои позиции в Часовом Яре раньше, чем до них добрались регулярные части ВСУ, несмотря на обещание обеспечить огневое прикрытие. Батальоны «Кракен»* и «Айдар»** признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ