Подполье: ВС РФ ударили по батальону ВСУ на заводе в Харьковской области

24 июля 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Батальон ВСУ в Харьковской области был обстрелян и уничтожен силами ВС РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли удар по месту дислокации батальона ВСУ на кузнечно-механическом заводе в городе Лозовая (Харьковская область), уничтожив более 50 солдат и технику. Об этом заявили в подполье. «Удар нанесен по Лозовскому заводу в Харьковской области, где расположился батальон ВСУ вместе с гусеничной и колесной техникой. Погибших более 50», — сообщили РИА Новости со ссылкой на подполье. Ранее стало известно, что часть группировки ВСУ взята силами ВС РФ в «котел» возле села Прогресс. По данным, переданными украинскими СМИ, «все офицеры убиты и ранены», а «приказа отступать» не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ нанесли удар по месту дислокации батальона ВСУ на кузнечно-механическом заводе в городе Лозовая (Харьковская область), уничтожив более 50 солдат и технику. Об этом заявили в подполье. «Удар нанесен по Лозовскому заводу в Харьковской области, где расположился батальон ВСУ вместе с гусеничной и колесной техникой. Погибших более 50», — сообщили РИА Новости со ссылкой на подполье. Ранее стало известно, что часть группировки ВСУ взята силами ВС РФ в «котел» возле села Прогресс. По данным, переданными украинскими СМИ, «все офицеры убиты и ранены», а «приказа отступать» не было.