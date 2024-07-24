Подполье: ВС РФ ударили по батальону ВСУ на заводе в Харьковской области

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка,  stock
Батальон ВСУ в Харьковской области был обстрелян  и уничтожен силами ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по месту дислокации батальона ВСУ на кузнечно-механическом заводе в городе Лозовая (Харьковская область), уничтожив более 50 солдат и технику. Об этом заявили в подполье.

«Удар нанесен по Лозовскому заводу в Харьковской области, где расположился батальон ВСУ вместе с гусеничной и колесной техникой. Погибших более 50», — сообщили РИА Новости со ссылкой на подполье.

Ранее стало известно, что часть группировки ВСУ взята силами ВС РФ в «котел» возле села Прогресс. По данным, переданными украинскими СМИ, «все офицеры убиты и ранены», а «приказа отступать» не было.

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ВС РФ нанесли удар по месту дислокации батальона ВСУ на кузнечно-механическом заводе в городе Лозовая (Харьковская область), уничтожив более 50 солдат и технику. Об этом заявили в подполье. «Удар нанесен по Лозовскому заводу в Харьковской области, где расположился батальон ВСУ вместе с гусеничной и колесной техникой. Погибших более 50», — сообщили РИА Новости со ссылкой на подполье. Ранее стало известно, что часть группировки ВСУ взята силами ВС РФ в «котел» возле села Прогресс. По данным, переданными украинскими СМИ, «все офицеры убиты и ранены», а «приказа отступать» не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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