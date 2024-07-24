В зоне СВО ликвидировали украинского командира Гречку

В зоне СВО ликвидирован командир артиллерийского дивизиона ВСУ Алексей Гречка

24 июля 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Командир артиллерийского дивизиона ВСУ Алексей Гречка был ликвидирован на харьковском направлении Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир артиллерийского дивизиона 92-й бригады ВСУ Алексей Гречка был ликвидирован. Об этом сообщается в опубликованном некрологе на сайте Чугуевского местного совета (Харьковская область Украины). «19-го июля он [Гречка] получил смертельное ранение на фронте. Похороны состоялись 22 июля», — уточнили в некрологе. Там отметили, что 92-я бригада ВСУ действует на харьковском направлении и причастна к террористическим ударам по населенным пунктам Белгородской области. Гречка служил в этой бригаде с 2000 года. Он прошел путь от начальника связи — командира взвода военной части А0501 до командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона военной части А0501 ОК «Восток» ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир артиллерийского дивизиона 92-й бригады ВСУ Алексей Гречка был ликвидирован. Об этом сообщается в опубликованном некрологе на сайте Чугуевского местного совета (Харьковская область Украины). «19-го июля он [Гречка] получил смертельное ранение на фронте. Похороны состоялись 22 июля», — уточнили в некрологе. Там отметили, что 92-я бригада ВСУ действует на харьковском направлении и причастна к террористическим ударам по населенным пунктам Белгородской области. Гречка служил в этой бригаде с 2000 года. Он прошел путь от начальника связи — командира взвода военной части А0501 до командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона военной части А0501 ОК «Восток» ВСУ.