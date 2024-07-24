В зоне СВО ликвидировали украинского командира Гречку

В зоне СВО ликвидирован командир артиллерийского дивизиона ВСУ Алексей Гречка
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Командир артиллерийского дивизиона ВСУ Алексей Гречка был ликвидирован на харьковском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир артиллерийского дивизиона 92-й бригады ВСУ Алексей Гречка был ликвидирован. Об этом сообщается в опубликованном некрологе на сайте Чугуевского местного совета (Харьковская область Украины).

«19-го июля он [Гречка] получил смертельное ранение на фронте. Похороны состоялись 22 июля», — уточнили в некрологе. Там отметили, что 92-я бригада ВСУ действует на харьковском направлении и причастна к террористическим ударам по населенным пунктам Белгородской области.

Гречка служил в этой бригаде с 2000 года. Он прошел путь от начальника связи — командира взвода военной части А0501 до командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона военной части А0501 ОК «Восток» ВСУ.

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Командир артиллерийского дивизиона 92-й бригады ВСУ Алексей Гречка был ликвидирован. Об этом сообщается в опубликованном некрологе на сайте Чугуевского местного совета (Харьковская область Украины). «19-го июля он [Гречка] получил смертельное ранение на фронте. Похороны состоялись 22 июля», — уточнили в некрологе. Там отметили, что 92-я бригада ВСУ действует на харьковском направлении и причастна к террористическим ударам по населенным пунктам Белгородской области. Гречка служил в этой бригаде с 2000 года. Он прошел путь от начальника связи — командира взвода военной части А0501 до командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона военной части А0501 ОК «Восток» ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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