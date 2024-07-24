Посольство РФ в Испании не получало сообщений от фрегата «Штандарт»

Посольство России в Мадриде сообщило, что не получало запросов о помощи от экипажа парусного фрегата «Штандарт», который столкнулся с отказом в доступе в порты Испании и Франции. Заявление диппредставительства передает ТАСС.
«Запросов от экипажа корабля или судовладельца о содействии в решении вопроса в адрес посольства не поступало», — отметили в дипломатическом представительстве. Там добавили, что ведется мониторинг ситуации.
Капитан судна Владимир Мартусь ранее выразил обеспокоенность из-за невозможности захода в порты в связи с санкционными ограничениями. На борту «Штандарта» находится 15 человек, включая двух детей, и запасы у команды остались только на несколько дней.
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