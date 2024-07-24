24 июля 2024

Посольство РФ в Испании не получало сообщений от фрегата «Штандарт»

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Посольство в Испании не получало сообщений от корабля
Посольство в Испании не получало сообщений от корабля Фото:

Посольство России в Мадриде сообщило, что не получало запросов о помощи от экипажа парусного фрегата «Штандарт», который столкнулся с отказом в доступе в порты Испании и Франции. Заявление диппредставительства передает ТАСС.

«Запросов от экипажа корабля или судовладельца о содействии в решении вопроса в адрес посольства не поступало», — отметили в дипломатическом представительстве. Там добавили, что ведется мониторинг ситуации.

Капитан судна Владимир Мартусь ранее выразил обеспокоенность из-за невозможности захода в порты в связи с санкционными ограничениями. На борту «Штандарта» находится 15 человек, включая двух детей, и запасы у команды остались только на несколько дней.

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Посольство России в Мадриде сообщило, что не получало запросов о помощи от экипажа парусного фрегата «Штандарт», который столкнулся с отказом в доступе в порты Испании и Франции. Заявление диппредставительства передает ТАСС. «Запросов от экипажа корабля или судовладельца о содействии в решении вопроса в адрес посольства не поступало», — отметили в дипломатическом представительстве. Там добавили, что ведется мониторинг ситуации. Капитан судна Владимир Мартусь ранее выразил обеспокоенность из-за невозможности захода в порты в связи с санкционными ограничениями. На борту «Штандарта» находится 15 человек, включая двух детей, и запасы у команды остались только на несколько дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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