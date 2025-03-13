ФК «Урал» сразится со столичным топ-клубом в полуфинале Кубка России

ФК «Урал» встретится со «Спартаком» в 1/2 финала Пути регионов Кубка России
© Служба новостей «URA.RU»
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Соперниками «Урала» в Кубке также могли стать «Ахмат» или «Локомотив»
Соперниками «Урала» в Кубке также могли стать «Ахмат» или «Локомотив» Фото:

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) встретится в первом этапе полуфинала Пути регионов Fonbet Кубка России с московским «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Определился соперник и место проведения следующего матча в рамках Fonbet Кубка России», — написали в telegram-канале «Урала». Матч пройдет в гостях на «Лукойл-Арене». Ориентировочно он назначен на 15-17 апреля. В другой паре сойдутся «Ахмат» (Грозный) и «Локомотив» (Москва).

Четвертьфинал для «Урала» прошел в два этапа. Оба раза «шмелям» достались клубы из Премьер-лиги. Перед зимней паузой ФК «Урал» обыграл подмосковные «Химки» по пенальти. Уже после екатеринбуржцы одолели «Рубин» из Казани со счетом 1:0. Дважды уральцы играли дома на «Екатеринбург-Арене».

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Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) встретится в первом этапе полуфинала Пути регионов Fonbet Кубка России с московским «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба команды. «Определился соперник и место проведения следующего матча в рамках Fonbet Кубка России», — написали в telegram-канале «Урала». Матч пройдет в гостях на «Лукойл-Арене». Ориентировочно он назначен на 15-17 апреля. В другой паре сойдутся «Ахмат» (Грозный) и «Локомотив» (Москва). Четвертьфинал для «Урала» прошел в два этапа. Оба раза «шмелям» достались клубы из Премьер-лиги. Перед зимней паузой ФК «Урал» обыграл подмосковные «Химки» по пенальти. Уже после екатеринбуржцы одолели «Рубин» из Казани со счетом 1:0. Дважды уральцы играли дома на «Екатеринбург-Арене».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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