12 марта 2025

Определились пары полуфиналов Пути регионов Кубка России по футболу

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В полуфинал прошли «Локомотив» и «Урал»
В полуфинал прошли «Локомотив» и «Урал» Фото:

Объявлены команды-полуфиналисты в рамках регионального этапа Кубка России по футболу сезона 2024/25. В список вошли такие клубы, как «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и «Урал».

11 марта состоялись матчи, в которых «Локомотив» в гостевой встрече одолел махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1. Тем же счетом завершилась и игра «Ахмата», который также на выезде смог переиграть «Краснодар».

На следующий день, 12 марта, «Спартак» преодолел сопротивление «Акрона» в напряженной игре с итоговым счетом 3:2. Команда из Екатеринбурга — «Урал», в свою очередь, смогла одержать победу над казанским «Рубином», минимально выиграв со счетом 1:0. Дата проведения жеребьевки полуфинальных матчей Пути регионов Кубка России будет объявлена позже.

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Объявлены команды-полуфиналисты в рамках регионального этапа Кубка России по футболу сезона 2024/25. В список вошли такие клубы, как «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и «Урал». 11 марта состоялись матчи, в которых «Локомотив» в гостевой встрече одолел махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1. Тем же счетом завершилась и игра «Ахмата», который также на выезде смог переиграть «Краснодар». На следующий день, 12 марта, «Спартак» преодолел сопротивление «Акрона» в напряженной игре с итоговым счетом 3:2. Команда из Екатеринбурга — «Урал», в свою очередь, смогла одержать победу над казанским «Рубином», минимально выиграв со счетом 1:0. Дата проведения жеребьевки полуфинальных матчей Пути регионов Кубка России будет объявлена позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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