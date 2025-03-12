Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила текущую ситуацию на фронте в Курской области как крайне неблагоприятную для ВСУ. Она провела параллели с успешной операцией ВС РФ по обходу украинских бойцов по газопроводной трубе.
«В переводе на русский: для киевского режима дело труба, суджанская труба», — написала дипломат в своем telegram-канале. Это заявление Захаровой стало ответом на сообщения главкома ВСУ Александра Сырского , что ВСУ «осуществляют маневры» для занятия новых оборонительных позиций.
Российские войска неожиданно для противника продвинулись вглубь территории, контролируемой украинскими силами под Курском. Сводный штурмовой отряд, состоящий из различных подразделений российской армии, преодолел значительное расстояние, используя для этого трубопровод и вышел к городу Суджи, что значительно усугубило положение ВСУ в этом регионе.
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