Блогеры-инфоцыгане в России разорились на 4 млрд за три года

Доходы российских инфобизнесменов существенно упали за последние три года, уменьшившись с 4,5 миллиарда в 2022 году до 300-500 миллионов рублей к 2024 году. Такое сокращение связано с рядом факторов, в том числе с ужесточением законов и уголовным преследованием известных представителей сферы.
«Пик популярности блогеров-инфоцыган в России прошел. На это указывают их доходы: по итогам 2024-го прибыль составила около 300–500 млн рублей против 4,5 млрд в 2022-м. Прибыль Александры Митрошиной, которую недавно задержали за неуплату налогов, сократилась с 650 млн до 150 млн. Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам колонии, и вовсе прекратила свою работу», — пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств.
Эксперты также отмечают изменение предпочтений потребителей, которые все чаще обращаются к профильным специалистам с образованием, что также повлияло на доходы инфобизнесменов. Несмотря на высокий спрос на услуги тарологов и астрологов, отрасль переживает кризис доверия.
Ранее URA.RU рассказывало, что деятельность блогеров и интернет-коучей в сфере онлайн-образования в России собираются урегулировать. Поправки в законопроект подготовит рабочая группа, созданная в Госдуме. Кроме того, в августе 2023 года президент РФ Владимир Путин одобрил план по борьбе с инфоцыганами.
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