12 марта 2025

Минобороны: средства ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
БПЛА атаковали разные регионы России
БПЛА атаковали разные регионы России Фото:

Системы ПВО России успешно перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников, нарушивших воздушное пространство четырех регионов страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«С 20:00 до 22:30 мск средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских БПЛА: пять — над территорией Брянской области, пять — над территорией Ростовской области, три — над территорией Калужской области и один над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал террористические действия ВСУ как «демонстрацию независимости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что зависимый человек не должен рассуждать о независимости своей страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Системы ПВО России успешно перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников, нарушивших воздушное пространство четырех регионов страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «С 20:00 до 22:30 мск средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских БПЛА: пять — над территорией Брянской области, пять — над территорией Ростовской области, три — над территорией Калужской области и один над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал террористические действия ВСУ как «демонстрацию независимости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что зависимый человек не должен рассуждать о независимости своей страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...