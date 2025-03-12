Производителей беспилотников хотят освободить от НДС

Производителей беспилотных авиасистем (БАС) хотят освободить от уплаты НДС. Об этом сообщила замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.
«У нас буквально недавно, в феврале, прорабатывался вопрос внедрения налоговых и иных льгот для производителей беспилотников», — заявила Половченя во время выступления в Совете федерации. Ее слова приводит «Коммерсант». Она отметила, что для отечественных разработчиков БАС предполагается введение нулевого НДС. По ее словам, соответствующий законопроект уже разработан.
Кроме того, власти планируют пересмотреть условия компенсации стоимости летного часа для небольших беспилотных аппаратов, снижая порог налета. Алла Половченя отметила, что в 2024 году эта мера оказалась невостребованной, поэтому был изменен соответствующий показатель. Она добавила, что данное решение сейчас отправлено на внешнее согласование.
Развитие отечественной индустрии беспилотных авиационных систем (БАС) в последние годы значительно ускорилось после создания уникального стандарта сертификации, который учел специфику и требования к безопасности этих устройств. Это позволило компаниям более эффективно разрабатывать и внедрять новые технологии, что способствовало росту отрасли и расширению применения дронов в различных секторах экономики.
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