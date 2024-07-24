24 июля 2024

Пермский турист поразил москвичей, надув лодку ртом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Надуть лодку можно и без насоса
Надуть лодку можно и без насоса Фото:

Группа туристов из Москвы, отдыхающая на сплаве в Пермском крае, была поражена способностями пермяка. Мужчина у них на глазах надул резиновую лодку ртом, без помощи насоса. Историю рассказал пермский проводник москвичей Алексей Терехин, который сопровождал из в походе на севере Прикамья.

«Он начинает качать лодку губами. Мы стоим в четвертом — просто в шоке, как она очень быстро надувается. Накачав, он разгибается и спокойный, но с довольной улыбкой говорит: „Ладно я поплыл“. Представляете в каком мы шоке стояли. А как были удивлены ребята из Москвы», — описывает историю Терехин у себя в блоге в соцсети «ВКонтакте».

Процесс надувания лодки Терехин снял на видео. Ранее он рассказывал, как встретился с медведем в заповеднике Басеги. Отпугнуть зверя тогда он смог криком, но видео этой истории нет. 

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Группа туристов из Москвы, отдыхающая на сплаве в Пермском крае, была поражена способностями пермяка. Мужчина у них на глазах надул резиновую лодку ртом, без помощи насоса. Историю рассказал пермский проводник москвичей Алексей Терехин, который сопровождал из в походе на севере Прикамья. «Он начинает качать лодку губами. Мы стоим в четвертом — просто в шоке, как она очень быстро надувается. Накачав, он разгибается и спокойный, но с довольной улыбкой говорит: „Ладно я поплыл“. Представляете в каком мы шоке стояли. А как были удивлены ребята из Москвы», — описывает историю Терехин у себя в блоге в соцсети «ВКонтакте». Процесс надувания лодки Терехин снял на видео. Ранее он рассказывал, как встретился с медведем в заповеднике Басеги. Отпугнуть зверя тогда он смог криком, но видео этой истории нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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