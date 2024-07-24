Группа туристов из Москвы, отдыхающая на сплаве в Пермском крае, была поражена способностями пермяка. Мужчина у них на глазах надул резиновую лодку ртом, без помощи насоса. Историю рассказал пермский проводник москвичей Алексей Терехин, который сопровождал из в походе на севере Прикамья.
«Он начинает качать лодку губами. Мы стоим в четвертом — просто в шоке, как она очень быстро надувается. Накачав, он разгибается и спокойный, но с довольной улыбкой говорит: „Ладно я поплыл“. Представляете в каком мы шоке стояли. А как были удивлены ребята из Москвы», — описывает историю Терехин у себя в блоге в соцсети «ВКонтакте».
Процесс надувания лодки Терехин снял на видео. Ранее он рассказывал, как встретился с медведем в заповеднике Басеги. Отпугнуть зверя тогда он смог криком, но видео этой истории нет.
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