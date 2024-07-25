Деньги свердловских единороссов получат школьники

В Свердловской области взносы, которые ввели для членов «Единой России», потратят на партийную акцию «Собери ребенка в школу». По крайней мере так решили сделать члены фракции ЕР в заксобрании, рассказал URA.RU один из депутатов.
«Обсуждали с коллегами, что в этом году взносы можно будет направить на нашу партийную акцию „Собери ребенка в школу“. С учетом этого члены фракции сдали значительно больше», — поделился собеседник.
Фракция «Единой России» в заксобрании состоит из 33 депутатов. Как ранее сообщало URA.RU, с начала года свердловские единороссы в зависимости от статуса платят за членство в партии от 10 до 2000 рублей в год. Плюсом к установленной цифре парламентарии решили добавить по 10 — 30 тысяч рублей — по собственному усмотрению.
Обязательные членские взносы для членов «Единой России» утвердили в конце 2023 года. Их размер и порядок оплаты реготделениям разрешили определять самим. В Перми, например, минимальный размер взносов составил 100 рублей в год.
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