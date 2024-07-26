У свердловчанина забрали водительские права из-за болезни

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Мужчине выдали права категории В, В1 (AS) до 2029-го
Мужчине выдали права категории В, В1 (AS) до 2029-го Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) 48-летний мужчина лишился водительских прав из-за заболевания, наличие которого препятствует водить транспортные средства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионально прокуратуры.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что у 48-летнего местного жителя диагностировано заболевание, наличие которого по медицинским противопоказаниям препятствует возможности управления транспортными средствами. Вместе с тем, указанному гражданину выдано водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории В, В1 (AS) на срок до октября 2029 года", — следует из сообщения.

По мнению прокуратуры, вождение свердловчанина создает угрозу для остальных участников дороги. "Красноуфимский райсуд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме", — отметили в ведомстве.

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В Красноуфимске (Свердловская область) 48-летний мужчина лишился водительских прав из-за заболевания, наличие которого препятствует водить транспортные средства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионально прокуратуры. "В ходе надзорных мероприятий установлено, что у 48-летнего местного жителя диагностировано заболевание, наличие которого по медицинским противопоказаниям препятствует возможности управления транспортными средствами. Вместе с тем, указанному гражданину выдано водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории В, В1 (AS) на срок до октября 2029 года", — следует из сообщения. По мнению прокуратуры, вождение свердловчанина создает угрозу для остальных участников дороги. "Красноуфимский райсуд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме", — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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