У свердловчанина забрали водительские права из-за болезни

В Красноуфимске (Свердловская область) 48-летний мужчина лишился водительских прав из-за заболевания, наличие которого препятствует водить транспортные средства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионально прокуратуры.
"В ходе надзорных мероприятий установлено, что у 48-летнего местного жителя диагностировано заболевание, наличие которого по медицинским противопоказаниям препятствует возможности управления транспортными средствами. Вместе с тем, указанному гражданину выдано водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории В, В1 (AS) на срок до октября 2029 года", — следует из сообщения.
По мнению прокуратуры, вождение свердловчанина создает угрозу для остальных участников дороги. "Красноуфимский райсуд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме", — отметили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!