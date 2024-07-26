Депутаты челябинского заксобрания приехали на производство беспилотников

Депутаты заксобрания Челябинской области Павел Шиляев, Владимир Перезолов и Евгений Рева ознакомились с предприятием «Технопорт», производящим беспилотные летательные аппараты. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Ранее на заседании комитета законодательного собрания по промышленности было озвучено мнение о необходимости господдержки новых предприятий, производящих современную технологичную продукцию. Для получения льготных займов были установлены льготы. Однако, не все предприятия имеют необходимый размер выручки. Теперь эти критерии скорректированы, и у них тоже появилась возможность получить поддержку», — сказал председатель комитета Павел Шиляев.
«Технопорт» в апреле освоил выпуск боевых дронов и комплектов их управления. Губернатор Алексей Текслер уже передал партию дронов, военнослужащим 90-й танковой дивизии.
«Технопорт» проектирует и выпускает беспилотные авиационные системы. Партии БПЛА постоянно отправляются в зону проведения СВО. Также обучили более ста операторов дронов, которые уже выполняют свою работу на СВО.
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