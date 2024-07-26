В Нижневартовске местный житель выпал из окна многоэтажки

На месте случившегося работают сотрудники силовых структур
В Нижневартовске (ХМАО) мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки. Об этом сообщают в социальных сетях.
«На Дзержинского, 29 вартовчанин выпал из окна. Мужчина погиб. На месте работают оперативиники», — рассказали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СК ХМАО с просьбой прокомментировать информацию. Ответ от ведомства ожидается.
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