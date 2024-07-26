26 июля 2024

В Нижневартовске местный житель выпал из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте случившегося работают сотрудники силовых структур
На месте случившегося работают сотрудники силовых структур Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки. Об этом сообщают в социальных сетях.

«На Дзержинского, 29 вартовчанин выпал из окна. Мужчина погиб. На месте работают оперативиники», — рассказали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СК ХМАО с просьбой прокомментировать информацию. Ответ от ведомства ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки. Об этом сообщают в социальных сетях. «На Дзержинского, 29 вартовчанин выпал из окна. Мужчина погиб. На месте работают оперативиники», — рассказали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СК ХМАО с просьбой прокомментировать информацию. Ответ от ведомства ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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