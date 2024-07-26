Под Каменском-Уральским в реке утонул ребенок

Тело ребенка нашли в акватории реки Исеть (архивное фото)
В поселке Мартюш под Каменском-Уральским (Свердловская область) нашли тело ребенка. Он утонул в реке Исеть, сообщили в пресс-службе МЧС региона.
«Сегодня в посёлке Мартюш Каменского городского округа на акватории реки Исеть спасатели обнаружили утонувшего ребенка», — говорится в telegram-канале ведомства. Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы МЧС и следователи.
В начале июля спасатели сообщили, что с 1 июня по 6 июля в водоемах Свердловской области утонули 22 человека. Пятеро из них — дети. Однако это число к концу июля увеличилось.
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