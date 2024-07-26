26 июля 2024

Под Каменском-Уральским в реке утонул ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело ребенка нашли в акватории реки Исеть (архивное фото)
Тело ребенка нашли в акватории реки Исеть (архивное фото) Фото:

В поселке Мартюш под Каменском-Уральским (Свердловская область) нашли тело ребенка. Он утонул в реке Исеть, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«Сегодня в посёлке Мартюш Каменского городского округа на акватории реки Исеть спасатели обнаружили утонувшего ребенка», — говорится в telegram-канале ведомства. Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы МЧС и следователи.

В начале июля спасатели сообщили, что с 1 июня по 6 июля в водоемах Свердловской области утонули 22 человека. Пятеро из них — дети. Однако это число к концу июля увеличилось.

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В поселке Мартюш под Каменском-Уральским (Свердловская область) нашли тело ребенка. Он утонул в реке Исеть, сообщили в пресс-службе МЧС региона. «Сегодня в посёлке Мартюш Каменского городского округа на акватории реки Исеть спасатели обнаружили утонувшего ребенка», — говорится в telegram-канале ведомства. Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы МЧС и следователи. В начале июля спасатели сообщили, что с 1 июня по 6 июля в водоемах Свердловской области утонули 22 человека. Пятеро из них — дети. Однако это число к концу июля увеличилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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