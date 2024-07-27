27 июля 2024

Пермячку сбили прямо на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на пешеходном переходе
ДТП произошло на пешеходном переходе Фото:

В Перми автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе на улице Грибоедова. Об этом сообщили в УМВД России по Пермскому краю.

«На улице Грибоедова автомобиль Нaval, которым управлял 49-летний водитель, сбил 30-летнюю девушку на пешеходном переходе. Поворачивая налево у дома № 89б, водитель не уступил дорогу пешеходу», — передает perm.aif.ru со ссылкой на данные полиции.

Пермячку с травмами отвезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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В Перми автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе на улице Грибоедова. Об этом сообщили в УМВД России по Пермскому краю. «На улице Грибоедова автомобиль Нaval, которым управлял 49-летний водитель, сбил 30-летнюю девушку на пешеходном переходе. Поворачивая налево у дома № 89б, водитель не уступил дорогу пешеходу», — передает perm.aif.ru со ссылкой на данные полиции. Пермячку с травмами отвезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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