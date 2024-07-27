Пермячку сбили прямо на пешеходном переходе

ДТП произошло на пешеходном переходе
В Перми автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе на улице Грибоедова. Об этом сообщили в УМВД России по Пермскому краю.
«На улице Грибоедова автомобиль Нaval, которым управлял 49-летний водитель, сбил 30-летнюю девушку на пешеходном переходе. Поворачивая налево у дома № 89б, водитель не уступил дорогу пешеходу», — передает perm.aif.ru со ссылкой на данные полиции.
Пермячку с травмами отвезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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