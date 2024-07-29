Уральский оборонный завод ищет программистов, им готовы платить до 150 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "форум-выставка-конференция-ЗАСЕДАНИЕ". Пермь, конференция, ноутбук, программист, заседание, it, выставка, форум, руки, работа за компьютером
Кандидаты на вакансию программистов должны иметь опыт работы от трех лет Фото:

Уральский оборонный завод (входит в «Ростех») в июле опубликовал 56 вакансий. Предприятие ищет на работу программистов, энергетиков и других рабочих. Старшим программистам-разработчикам микросхем, в частности, там готовы платить 150 тысяч рублей. Сведения о вакансиях размещены на сайте hh.ru.

Старший программист-разработчик микросхем может получать 150 тысяч рублей в месяц, компания рассмотрит кандидата с опытом работы от трех до шести лет. В обязанности входят: разработка программного обеспечения, реализация режимов искусственной вентиляции легких. От специалиста ожидают знаний языков программирования, успешно законченные проекты приборов.

Программисту в области телекоммуникаций готовы платить от 120 тысяч рублей, главному энергетику — от 94 тысяч рублей, техническому писателю — от 90 тысяч рублей в месяц. Завод обещает сотрудникам компенсацию аренды жилья, ипотечных платежей и детского сада.

АО «УПЗ» изготавливает и ремонтирует гироскопические приборы, оборудование авиационного назначения, которое применяют в навигационных и пилотажных системах. Также завод разрабатывает и производит медицинскую технику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральский оборонный завод (входит в «Ростех») в июле опубликовал 56 вакансий. Предприятие ищет на работу программистов, энергетиков и других рабочих. Старшим программистам-разработчикам микросхем, в частности, там готовы платить 150 тысяч рублей. Сведения о вакансиях размещены на сайте hh.ru. Старший программист-разработчик микросхем может получать 150 тысяч рублей в месяц, компания рассмотрит кандидата с опытом работы от трех до шести лет. В обязанности входят: разработка программного обеспечения, реализация режимов искусственной вентиляции легких. От специалиста ожидают знаний языков программирования, успешно законченные проекты приборов. Программисту в области телекоммуникаций готовы платить от 120 тысяч рублей, главному энергетику — от 94 тысяч рублей, техническому писателю — от 90 тысяч рублей в месяц. Завод обещает сотрудникам компенсацию аренды жилья, ипотечных платежей и детского сада. АО «УПЗ» изготавливает и ремонтирует гироскопические приборы, оборудование авиационного назначения, которое применяют в навигационных и пилотажных системах. Также завод разрабатывает и производит медицинскую технику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...