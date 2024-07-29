Уральский оборонный завод ищет программистов, им готовы платить до 150 тысяч

29 июля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Кандидаты на вакансию программистов должны иметь опыт работы от трех лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Уральский оборонный завод (входит в «Ростех») в июле опубликовал 56 вакансий. Предприятие ищет на работу программистов, энергетиков и других рабочих. Старшим программистам-разработчикам микросхем, в частности, там готовы платить 150 тысяч рублей. Сведения о вакансиях размещены на сайте hh.ru. Старший программист-разработчик микросхем может получать 150 тысяч рублей в месяц, компания рассмотрит кандидата с опытом работы от трех до шести лет. В обязанности входят: разработка программного обеспечения, реализация режимов искусственной вентиляции легких. От специалиста ожидают знаний языков программирования, успешно законченные проекты приборов. Программисту в области телекоммуникаций готовы платить от 120 тысяч рублей, главному энергетику — от 94 тысяч рублей, техническому писателю — от 90 тысяч рублей в месяц. Завод обещает сотрудникам компенсацию аренды жилья, ипотечных платежей и детского сада. АО «УПЗ» изготавливает и ремонтирует гироскопические приборы, оборудование авиационного назначения, которое применяют в навигационных и пилотажных системах. Также завод разрабатывает и производит медицинскую технику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский оборонный завод (входит в «Ростех») в июле опубликовал 56 вакансий. Предприятие ищет на работу программистов, энергетиков и других рабочих. Старшим программистам-разработчикам микросхем, в частности, там готовы платить 150 тысяч рублей. Сведения о вакансиях размещены на сайте hh.ru. Старший программист-разработчик микросхем может получать 150 тысяч рублей в месяц, компания рассмотрит кандидата с опытом работы от трех до шести лет. В обязанности входят: разработка программного обеспечения, реализация режимов искусственной вентиляции легких. От специалиста ожидают знаний языков программирования, успешно законченные проекты приборов. Программисту в области телекоммуникаций готовы платить от 120 тысяч рублей, главному энергетику — от 94 тысяч рублей, техническому писателю — от 90 тысяч рублей в месяц. Завод обещает сотрудникам компенсацию аренды жилья, ипотечных платежей и детского сада. АО «УПЗ» изготавливает и ремонтирует гироскопические приборы, оборудование авиационного назначения, которое применяют в навигационных и пилотажных системах. Также завод разрабатывает и производит медицинскую технику.