28 июля 2024

Свердловчане стали чаще заказывать смартфоны и кофе из-за границы

© Служба новостей «URA.RU»
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За второй квартал было проверено 720 отправлений, а с начала года — более 900
За второй квартал было проверено 720 отправлений, а с начала года — более 900 Фото:

Свердловчане стали чаще заказывать технику и еду из-за границы — уральские таможенники отметили резкий рост количества международных посылок, требующих декларирования. За второй квартал было проверено 720 отправлений, а с начала года — более 900, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Чаще всего уральцы заказывают в зарубежных интернет-магазинах смартфоны, планшеты и запчасти к ним, а также сумки, очки, часы, чай и кофе. Также в списке популярных товаров — виниловые пластинки, автомобильные товары и эхолоты. Подавляющее большинство таких посылок приходят на Урал из Китая, Германии, Узбекистана и Нидерландов», — подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Таможенный контроль следит за посылками и пропускает не каждую
Таможенный контроль следит за посылками и пропускает не каждую
Фото:

Однако не все отправления проходят таможенный контроль. Во втором квартале 2024 года 30 посылок остановили из-за несоответствия товаров требованиям для личного пользования. Среди них — стоматологические инструменты, инкубаторы для яиц и другие товары, требующие специальных документов и комиссии. С 1 апреля этого года введена норма беспошлинного ввоза товаров на сумму до 200 евро в международных почтовых отправлениях для личного пользования гражданами России.

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Свердловчане стали чаще заказывать технику и еду из-за границы — уральские таможенники отметили резкий рост количества международных посылок, требующих декларирования. За второй квартал было проверено 720 отправлений, а с начала года — более 900, сообщили в пресс-службе ведомства. «Чаще всего уральцы заказывают в зарубежных интернет-магазинах смартфоны, планшеты и запчасти к ним, а также сумки, очки, часы, чай и кофе. Также в списке популярных товаров — виниловые пластинки, автомобильные товары и эхолоты. Подавляющее большинство таких посылок приходят на Урал из Китая, Германии, Узбекистана и Нидерландов», — подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. Однако не все отправления проходят таможенный контроль. Во втором квартале 2024 года 30 посылок остановили из-за несоответствия товаров требованиям для личного пользования. Среди них — стоматологические инструменты, инкубаторы для яиц и другие товары, требующие специальных документов и комиссии. С 1 апреля этого года введена норма беспошлинного ввоза товаров на сумму до 200 евро в международных почтовых отправлениях для личного пользования гражданами России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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