Свердловчане стали чаще заказывать смартфоны и кофе из-за границы

Свердловчане стали чаще заказывать технику и еду из-за границы — уральские таможенники отметили резкий рост количества международных посылок, требующих декларирования. За второй квартал было проверено 720 отправлений, а с начала года — более 900, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Чаще всего уральцы заказывают в зарубежных интернет-магазинах смартфоны, планшеты и запчасти к ним, а также сумки, очки, часы, чай и кофе. Также в списке популярных товаров — виниловые пластинки, автомобильные товары и эхолоты. Подавляющее большинство таких посылок приходят на Урал из Китая, Германии, Узбекистана и Нидерландов», — подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
Однако не все отправления проходят таможенный контроль. Во втором квартале 2024 года 30 посылок остановили из-за несоответствия товаров требованиям для личного пользования. Среди них — стоматологические инструменты, инкубаторы для яиц и другие товары, требующие специальных документов и комиссии. С 1 апреля этого года введена норма беспошлинного ввоза товаров на сумму до 200 евро в международных почтовых отправлениях для личного пользования гражданами России.
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