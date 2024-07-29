Свердловчанина без руки не пустили в ночной клуб

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У охранников на эту ситуацию свое мнение
У охранников на эту ситуацию свое мнение Фото:

В Екатеринбурге молодому человеку с инвалидностью первой группы отказали во входе в ночной клуб Chili. Как утверждает пострадавший Станислав, у которого нет левой руки, охрана без повода перегородила дверь заведения, а друзей пустила.

«Да, я инвалид. Но это же не повод отказывать во входе! Да, я не служил в горячих точках, но мне охрана отказала», — приводит возмущение екатеринбуржца E1.RU.

Ситуация попала на видео. Станислав и его друзья пытались получить объяснения от охранника. В ответ они услышали, что это частная вечеринка и вход невозможен. Однако друзья свердловчанина утверждают, что всех их пустили, кроме него. В Chili заявили, что причина отказа кроется не в инвалидности молодого человека, а в том, что он и его друзья были в состоянии алкогольного опьянения, что нарушает правила заведения.

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В Екатеринбурге молодому человеку с инвалидностью первой группы отказали во входе в ночной клуб Chili. Как утверждает пострадавший Станислав, у которого нет левой руки, охрана без повода перегородила дверь заведения, а друзей пустила. «Да, я инвалид. Но это же не повод отказывать во входе! Да, я не служил в горячих точках, но мне охрана отказала», — приводит возмущение екатеринбуржца E1.RU. Ситуация попала на видео. Станислав и его друзья пытались получить объяснения от охранника. В ответ они услышали, что это частная вечеринка и вход невозможен. Однако друзья свердловчанина утверждают, что всех их пустили, кроме него. В Chili заявили, что причина отказа кроется не в инвалидности молодого человека, а в том, что он и его друзья были в состоянии алкогольного опьянения, что нарушает правила заведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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