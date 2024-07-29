Свердловчанина без руки не пустили в ночной клуб

В Екатеринбурге молодому человеку с инвалидностью первой группы отказали во входе в ночной клуб Chili. Как утверждает пострадавший Станислав, у которого нет левой руки, охрана без повода перегородила дверь заведения, а друзей пустила.
«Да, я инвалид. Но это же не повод отказывать во входе! Да, я не служил в горячих точках, но мне охрана отказала», — приводит возмущение екатеринбуржца E1.RU.
Ситуация попала на видео. Станислав и его друзья пытались получить объяснения от охранника. В ответ они услышали, что это частная вечеринка и вход невозможен. Однако друзья свердловчанина утверждают, что всех их пустили, кроме него. В Chili заявили, что причина отказа кроется не в инвалидности молодого человека, а в том, что он и его друзья были в состоянии алкогольного опьянения, что нарушает правила заведения.
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