29 июля 2024

Пермские пожарные потушили огонь в доме, где взорвался газовый баллон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники МЧС потушили дом в СНТ
Сотрудники МЧС потушили дом в СНТ Фото:

В садовом товариществе Гремячий лог в Перми пожарные потушили дом, в котором взорвался газовый баллон. Об этом сообщили представители МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре в СНТ Гремячий лог в Перми поступило 30 июля в 00:49. Горел дом с надворными постройками. На пожаре произошел хлопок газового баллона, никто не пострадал», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Пожар тушили 15 спасателей и четыре единицы техники. Обстоятельства происшествия выясняются, отметили в МЧС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В садовом товариществе Гремячий лог в Перми пожарные потушили дом, в котором взорвался газовый баллон. Об этом сообщили представители МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре в СНТ Гремячий лог в Перми поступило 30 июля в 00:49. Горел дом с надворными постройками. На пожаре произошел хлопок газового баллона, никто не пострадал», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Пожар тушили 15 спасателей и четыре единицы техники. Обстоятельства происшествия выясняются, отметили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...