Пермские пожарные потушили огонь в доме, где взорвался газовый баллон

Сотрудники МЧС потушили дом в СНТ
В садовом товариществе Гремячий лог в Перми пожарные потушили дом, в котором взорвался газовый баллон. Об этом сообщили представители МЧС России по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре в СНТ Гремячий лог в Перми поступило 30 июля в 00:49. Горел дом с надворными постройками. На пожаре произошел хлопок газового баллона, никто не пострадал», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Пожар тушили 15 спасателей и четыре единицы техники. Обстоятельства происшествия выясняются, отметили в МЧС.
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