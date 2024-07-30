Ответ на вмешательство в выборы США, обращение к Венесуэле: о чем говорил Песков

Песков считает абсурдными слова нацразведки США, что РФ угрожает выборам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Важно, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами и сторонами, считает Дмитрий Песков Фото:

Оппозиция Венесуэлы должны смириться с тем, что победу в президентских выборах одержал Николас Мадуро. Что касается обвинений США в сторону России, будто та вмешивается в американские выборы — они абсурдны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента в ходе конференц-колла. Эти и другие заявления Кремля — в материале URA.RU.

Венесуэла должна принять Николаса Мадуро

Оппозиция в Венесуэле должна смириться с поражением на выборах президента и признать победу действующего главы государства Николаса Мадуро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, важно, чтобы эти попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами и сторонами. Власти должны сама предпринять действия по смирению обстановки в Венесуэле.

США сами придумали себе врага

США придумали себе искусственного врага. При этом лучшего врага, чем Россия, на эту роль они никого не выбрали. Что касается обвинений о вмешательстве страны в американские выборы — они абсурдны. Песков заявил, что Вашингтон, поддаваясь модным тенденциям, придумывают себе врагов. Также он сказал, что республиканцы и демократы в ходе политической борьбы используют Россию и имя российского президента Владимира Путина, манипулируя тем самым общественным сознанием своей страны.

Госдолг США не повлияет на их политику

Ситуация с госдолгом в 35 трлн долларов не притормозит милитаристские устремления США. Песков также отметил, что Вашингтон оказывает огромное влияние на международную экономическую конъюнктуру.

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Оппозиция Венесуэлы должны смириться с тем, что победу в президентских выборах одержал Николас Мадуро. Что касается обвинений США в сторону России, будто та вмешивается в американские выборы — они абсурдны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента в ходе конференц-колла. Эти и другие заявления Кремля — в материале URA.RU. Оппозиция в Венесуэле должна смириться с поражением на выборах президента и признать победу действующего главы государства Николаса Мадуро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, важно, чтобы эти попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами и сторонами. Власти должны сама предпринять действия по смирению обстановки в Венесуэле. США придумали себе искусственного врага. При этом лучшего врага, чем Россия, на эту роль они никого не выбрали. Что касается обвинений о вмешательстве страны в американские выборы — они абсурдны. Песков заявил, что Вашингтон, поддаваясь модным тенденциям, придумывают себе врагов. Также он сказал, что республиканцы и демократы в ходе политической борьбы используют Россию и имя российского президента Владимира Путина, манипулируя тем самым общественным сознанием своей страны. Ситуация с госдолгом в 35 трлн долларов не притормозит милитаристские устремления США. Песков также отметил, что Вашингтон оказывает огромное влияние на международную экономическую конъюнктуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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