Ответ на вмешательство в выборы США, обращение к Венесуэле: о чем говорил Песков

Песков считает абсурдными слова нацразведки США, что РФ угрожает выборам

30 июля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Важно, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами и сторонами, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оппозиция Венесуэлы должны смириться с тем, что победу в президентских выборах одержал Николас Мадуро. Что касается обвинений США в сторону России, будто та вмешивается в американские выборы — они абсурдны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента в ходе конференц-колла. Эти и другие заявления Кремля — в материале URA.RU. Венесуэла должна принять Николаса Мадуро Оппозиция в Венесуэле должна смириться с поражением на выборах президента и признать победу действующего главы государства Николаса Мадуро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, важно, чтобы эти попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами и сторонами. Власти должны сама предпринять действия по смирению обстановки в Венесуэле. США сами придумали себе врага США придумали себе искусственного врага. При этом лучшего врага, чем Россия, на эту роль они никого не выбрали. Что касается обвинений о вмешательстве страны в американские выборы — они абсурдны. Песков заявил, что Вашингтон, поддаваясь модным тенденциям, придумывают себе врагов. Также он сказал, что республиканцы и демократы в ходе политической борьбы используют Россию и имя российского президента Владимира Путина, манипулируя тем самым общественным сознанием своей страны. Госдолг США не повлияет на их политику Ситуация с госдолгом в 35 трлн долларов не притормозит милитаристские устремления США. Песков также отметил, что Вашингтон оказывает огромное влияние на международную экономическую конъюнктуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оппозиция Венесуэлы должны смириться с тем, что победу в президентских выборах одержал Николас Мадуро. Что касается обвинений США в сторону России, будто та вмешивается в американские выборы — они абсурдны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента в ходе конференц-колла. Эти и другие заявления Кремля — в материале URA.RU. Оппозиция в Венесуэле должна смириться с поражением на выборах президента и признать победу действующего главы государства Николаса Мадуро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, важно, чтобы эти попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами и сторонами. Власти должны сама предпринять действия по смирению обстановки в Венесуэле. США придумали себе искусственного врага. При этом лучшего врага, чем Россия, на эту роль они никого не выбрали. Что касается обвинений о вмешательстве страны в американские выборы — они абсурдны. Песков заявил, что Вашингтон, поддаваясь модным тенденциям, придумывают себе врагов. Также он сказал, что республиканцы и демократы в ходе политической борьбы используют Россию и имя российского президента Владимира Путина, манипулируя тем самым общественным сознанием своей страны. Ситуация с госдолгом в 35 трлн долларов не притормозит милитаристские устремления США. Песков также отметил, что Вашингтон оказывает огромное влияние на международную экономическую конъюнктуру.