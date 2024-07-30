Песков: США не придумали лучшего врага, чем Россия

30 июля 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков считает, что лучший враг для США, который они могли придумать — Россия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году США придумали себе искусственного врага. При этом лучшего врага, чем Россия, на эту роль они никого не выбрали. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления Запада о вмешательстве страны в американские выборы. «Что касается обвинений, они абсурдны. Мы это решительно отвергаем. Скорее разведывательное сообщество США поддается модным тенденциям во внутренней политике — им надо искать врагов. И лучшего врага, чем РФ, американцы придумать не могут», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США придумали себе искусственного врага. При этом лучшего врага, чем Россия, на эту роль они никого не выбрали. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления Запада о вмешательстве страны в американские выборы. «Что касается обвинений, они абсурдны. Мы это решительно отвергаем. Скорее разведывательное сообщество США поддается модным тенденциям во внутренней политике — им надо искать врагов. И лучшего врага, чем РФ, американцы придумать не могут», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.