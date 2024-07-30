Песков: США не придумали лучшего врага, чем Россия

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков считает, что лучший враг для США, который они могли придумать — Россия Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

США придумали себе искусственного врага. При этом лучшего врага, чем Россия, на эту роль они никого не выбрали. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления Запада о вмешательстве страны в американские выборы.

«Что касается обвинений, они абсурдны. Мы это решительно отвергаем. Скорее разведывательное сообщество США поддается модным тенденциям во внутренней политике — им надо искать врагов. И лучшего врага, чем РФ, американцы придумать не могут», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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США придумали себе искусственного врага. При этом лучшего врага, чем Россия, на эту роль они никого не выбрали. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления Запада о вмешательстве страны в американские выборы. «Что касается обвинений, они абсурдны. Мы это решительно отвергаем. Скорее разведывательное сообщество США поддается модным тенденциям во внутренней политике — им надо искать врагов. И лучшего врага, чем РФ, американцы придумать не могут», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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