Песков: США не придумали лучшего врага, чем Россия

США придумали себе искусственного врага. При этом лучшего врага, чем Россия, на эту роль они никого не выбрали. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления Запада о вмешательстве страны в американские выборы.
«Что касается обвинений, они абсурдны. Мы это решительно отвергаем. Скорее разведывательное сообщество США поддается модным тенденциям во внутренней политике — им надо искать врагов. И лучшего врага, чем РФ, американцы придумать не могут», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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