Песков: госдолг США в 35 трлн долларов не остановит их милитаристскую политику

Госдолг в 35 трлн долларов не притормозит милитаристские устремления США в их политике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Вряд ли эта ситуация притормозит милитаристские устремления США. Но, безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономики оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру. Это однозначно», — заявил Песков.
Минфин США сообщил, что госдолг страны достиг 35 триллионов долларов. Это более трети мирового госдолга. На втором месте находится Китай, размер его госдолга составляет около 15 трлн долларов.
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