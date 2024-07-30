Песков: госдолг США в 35 трлн долларов не остановит их милитаристскую политику

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кремле не ждут изменения милитаристских планов США из-за рекордного госдолга, уточнил Дмитрий Песков
В Кремле не ждут изменения милитаристских планов США из-за рекордного госдолга, уточнил Дмитрий Песков Фото:

Госдолг в 35 трлн долларов не притормозит милитаристские устремления США в их политике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Вряд ли эта ситуация притормозит милитаристские устремления США. Но, безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономики оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру. Это однозначно», — заявил Песков.

Минфин США сообщил, что госдолг страны достиг 35 триллионов долларов. Это более трети мирового госдолга. На втором месте находится Китай, размер его госдолга составляет около 15 трлн долларов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдолг в 35 трлн долларов не притормозит милитаристские устремления США в их политике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Вряд ли эта ситуация притормозит милитаристские устремления США. Но, безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономики оказывает непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру. Это однозначно», — заявил Песков. Минфин США сообщил, что госдолг страны достиг 35 триллионов долларов. Это более трети мирового госдолга. На втором месте находится Китай, размер его госдолга составляет около 15 трлн долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...