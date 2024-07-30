В Екатеринбурге психиатрическая больница переедет в новое здание ради «Ледовой арены»

В Екатеринбурге психиатрическая больница переедет в новое здание

30 июля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Психиатрическая больница №6 будет принимать пациентов в здании клинико-диагностического центра им. Я.Б. Бейкина Фото: Илья Московец © URA.RU Отделение психиатрической больницы №6 Екатеринбурга переедет с улицы Народной Воли, 63 на Фурманова,115 — в здание клинико-диагностического центра имени Бейкина. Об этом заявил министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Кузнецов, который выступил перед депутатами заксобрания. По его заявлению, имущество, помещение и земельный участок отделения больницы, оцененные в 192,9 миллиона рублей, будут переданы в уставный капитал акционерного общества. Затем запустят процедуру отчуждения имущества. Эти средства необходимы для улучшения благоустройства вокруг территории спортивного комплекса «Ледовая арена».



Сейчас в новых помещениях проводится ремонт, который подрядчик планирует завершить к декабрю. После этого пациенты будут переведены обратно. На месте нынешней психиатрической больницы может хотят возвести многоуровневый паркинг. Это по предположениям чиновников разгрузит транспортный узел на пересечении улиц Декабристов и 8 Марта. В мае 2024 года правительство Свердловской области увеличило капитал акционерного общества «Ледовая арена» на 1,66 млрд рублей. Эти средства направят на завершение строительства многофункционального спортивного комплекса в центре Екатеринбурга. Ожидается, что арена, которая станет домашней площадкой для хоккейного клуба «Автомобилист», откроется в январе следующего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отделение психиатрической больницы №6 Екатеринбурга переедет с улицы Народной Воли, 63 на Фурманова,115 — в здание клинико-диагностического центра имени Бейкина. Об этом заявил министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Кузнецов, который выступил перед депутатами заксобрания. По его заявлению, имущество, помещение и земельный участок отделения больницы, оцененные в 192,9 миллиона рублей, будут переданы в уставный капитал акционерного общества. Затем запустят процедуру отчуждения имущества. Эти средства необходимы для улучшения благоустройства вокруг территории спортивного комплекса «Ледовая арена». Сейчас в новых помещениях проводится ремонт, который подрядчик планирует завершить к декабрю. После этого пациенты будут переведены обратно. На месте нынешней психиатрической больницы может хотят возвести многоуровневый паркинг. Это по предположениям чиновников разгрузит транспортный узел на пересечении улиц Декабристов и 8 Марта. В мае 2024 года правительство Свердловской области увеличило капитал акционерного общества «Ледовая арена» на 1,66 млрд рублей. Эти средства направят на завершение строительства многофункционального спортивного комплекса в центре Екатеринбурга. Ожидается, что арена, которая станет домашней площадкой для хоккейного клуба «Автомобилист», откроется в январе следующего года.