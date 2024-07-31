В Челябинской области осужден на 13 лет военнослужащий, стрелявший по толпе

31 июля 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Военнослужащий расстрелял толпу из автомата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военнослужащий, расстрелявший толпу в Миассе Челябинской области из автомата, осужден на 13 лет колонии строгого режима. об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Младший сержант У. произвел не менее 15 выстрелов из автомата Калашникова в направлении скопления людей, причинив огнестрельные ранения и телесные повреждения различной степени тяжести четверым гражданам. Гарнизонный суд рассмотрел уголовное дело и по совокупности преступлений назначил военнослужащему У. наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе суда. По данным следствия, военнослужащий тайно вынес из своей военной части автомат сослуживца с патронами. 10 сентября 2023 года он ударил водителя «Камаза» кулаком в лицо и угнал машину. В тот же день он узнал о конфликте своего друга с двумя братьями и решил наказать их. После употребления алкоголя он расстрелял толпу людей. В суде учли также двукратную неявку военнослужащего в установленный срок на службу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий, расстрелявший толпу в Миассе Челябинской области из автомата, осужден на 13 лет колонии строгого режима. об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Младший сержант У. произвел не менее 15 выстрелов из автомата Калашникова в направлении скопления людей, причинив огнестрельные ранения и телесные повреждения различной степени тяжести четверым гражданам. Гарнизонный суд рассмотрел уголовное дело и по совокупности преступлений назначил военнослужащему У. наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе суда. По данным следствия, военнослужащий тайно вынес из своей военной части автомат сослуживца с патронами. 10 сентября 2023 года он ударил водителя «Камаза» кулаком в лицо и угнал машину. В тот же день он узнал о конфликте своего друга с двумя братьями и решил наказать их. После употребления алкоголя он расстрелял толпу людей. В суде учли также двукратную неявку военнослужащего в установленный срок на службу.