В Челябинской области осужден на 13 лет военнослужащий, стрелявший по толпе

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ФСБ, учения. Челябинск, автомат калашникова, военные, оружие, вооружение, амуниция, ствол, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Военнослужащий расстрелял толпу из автомата Фото:

Военнослужащий, расстрелявший толпу в Миассе Челябинской области из автомата, осужден на 13 лет колонии строгого режима. об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Младший сержант У. произвел не менее 15 выстрелов из автомата Калашникова в направлении скопления людей, причинив огнестрельные ранения и телесные повреждения различной степени тяжести четверым гражданам. Гарнизонный суд рассмотрел уголовное дело и по совокупности преступлений назначил военнослужащему У. наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе суда.

По данным следствия, военнослужащий тайно вынес из своей военной части автомат сослуживца с патронами. 10 сентября 2023 года он ударил водителя «Камаза» кулаком в лицо и угнал машину. В тот же день он узнал о конфликте своего друга с двумя братьями и решил наказать их. После употребления алкоголя он расстрелял толпу людей. В суде учли также двукратную неявку военнослужащего в установленный срок на службу.

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Военнослужащий, расстрелявший толпу в Миассе Челябинской области из автомата, осужден на 13 лет колонии строгого режима. об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Младший сержант У. произвел не менее 15 выстрелов из автомата Калашникова в направлении скопления людей, причинив огнестрельные ранения и телесные повреждения различной степени тяжести четверым гражданам. Гарнизонный суд рассмотрел уголовное дело и по совокупности преступлений назначил военнослужащему У. наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе суда. По данным следствия, военнослужащий тайно вынес из своей военной части автомат сослуживца с патронами. 10 сентября 2023 года он ударил водителя «Камаза» кулаком в лицо и угнал машину. В тот же день он узнал о конфликте своего друга с двумя братьями и решил наказать их. После употребления алкоголя он расстрелял толпу людей. В суде учли также двукратную неявку военнослужащего в установленный срок на службу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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