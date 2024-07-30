30 июля 2024

Подвал высотки в Екатеринбурге затопило фекалиями

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы в ЖК Европейский берег. Тюмень , жкх, подвал дома, проблемы жкх, подвальное помещение
Из-за потопа у жильцов нет интернета Фото:

В Екатеринбурге жители высотного дома на улице Технической, 144, в районе Сортировки, пожаловались на потоп в подвале — его заполнило фекалиями. Информацию URA.RU подтвердили в управляющей компании «Юнит Сервис Урал», именно она обслуживает дом.

«Заявка была создана сегодня в 10:30, на место прибыла бригада из водоканала, работы проведены. Сегодня вода уже должна начать убывать», — прокомментировали URA.RU в УК.

Дом остался без воды, так как из-за потопа сгорели насосы, пишет Е1.ru. Там же находится и оборудование провайдеров — интернета у жильцов нет. В «Водоканале» агентству никак не прокомментировали ситуацию.

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В Екатеринбурге жители высотного дома на улице Технической, 144, в районе Сортировки, пожаловались на потоп в подвале — его заполнило фекалиями. Информацию URA.RU подтвердили в управляющей компании «Юнит Сервис Урал», именно она обслуживает дом. «Заявка была создана сегодня в 10:30, на место прибыла бригада из водоканала, работы проведены. Сегодня вода уже должна начать убывать», — прокомментировали URA.RU в УК. Дом остался без воды, так как из-за потопа сгорели насосы, пишет Е1.ru. Там же находится и оборудование провайдеров — интернета у жильцов нет. В «Водоканале» агентству никак не прокомментировали ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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