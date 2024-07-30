Общество ЖКХ и Городская среда Подвал высотки в Екатеринбурге затопило фекалиями 31 июля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 + Из-за потопа у жильцов нет интернета Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге жители высотного дома на улице Технической, 144, в районе Сортировки, пожаловались на потоп в подвале — его заполнило фекалиями. Информацию URA.RU подтвердили в управляющей компании «Юнит Сервис Урал», именно она обслуживает дом. «Заявка была создана сегодня в 10:30, на место прибыла бригада из водоканала, работы проведены. Сегодня вода уже должна начать убывать», — прокомментировали URA.RU в УК. Дом остался без воды, так как из-за потопа сгорели насосы, пишет Е1.ru. Там же находится и оборудование провайдеров — интернета у жильцов нет. В «Водоканале» агентству никак не прокомментировали ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге жители высотного дома на улице Технической, 144, в районе Сортировки, пожаловались на потоп в подвале — его заполнило фекалиями. Информацию URA.RU подтвердили в управляющей компании «Юнит Сервис Урал», именно она обслуживает дом. «Заявка была создана сегодня в 10:30, на место прибыла бригада из водоканала, работы проведены. Сегодня вода уже должна начать убывать», — прокомментировали URA.RU в УК. Дом остался без воды, так как из-за потопа сгорели насосы, пишет Е1.ru. Там же находится и оборудование провайдеров — интернета у жильцов нет. В «Водоканале» агентству никак не прокомментировали ситуацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям