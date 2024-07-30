Подвал высотки в Екатеринбурге затопило фекалиями

В Екатеринбурге жители высотного дома на улице Технической, 144, в районе Сортировки, пожаловались на потоп в подвале — его заполнило фекалиями. Информацию URA.RU подтвердили в управляющей компании «Юнит Сервис Урал», именно она обслуживает дом.
«Заявка была создана сегодня в 10:30, на место прибыла бригада из водоканала, работы проведены. Сегодня вода уже должна начать убывать», — прокомментировали URA.RU в УК.
Дом остался без воды, так как из-за потопа сгорели насосы, пишет Е1.ru. Там же находится и оборудование провайдеров — интернета у жильцов нет. В «Водоканале» агентству никак не прокомментировали ситуацию.
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