30 июля 2024

«Дочка» «Газпрома» из ХМАО распродает свои хлебопекарни

Компания «Газпром трансгаз Югорск» продает хлебопекарни в ХМАО и ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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"Дочка" "Газпрома" из ХМАО распродает хлебопекарни
"Дочка" "Газпрома" из ХМАО распродает хлебопекарни Фото:

Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) выставила на торги хлебопекарни в Октябрьском районе ХМАО и в ЯНАО. Организатор торгов сообщил агентству URA.RU, что начальная цена аэровокзала составляет миллион рублей.

«„Газпром трансгаз Югорск“ проводит аукцион по продаже хлебопекарни в селе Погребное Октябрьского района ХМАО, начальная цена — 910 тысяч рублей. Также продается хлебопекарня в 40 километрах от Нового Уренгоя (ЯНАО) за 270 тысяч рублей», — рассказал представитель электронной торговой площадки.

Хлебопекарня в Погребном оснащена всем необходимым оборудованием для изготовления хлебобулочных изделий: тестомесильной и моечными машинами, хлебопекарной печью. В здание проведены отопление, водопровод, канализация, электричество. Аукцион состоится 7 августа 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что "Газпром трансгаз Югорск“ продает аэропорт в поселке Светлый Березовского района ХМАО. Начальная цена — 1 010 000 рублей»

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Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) выставила на торги хлебопекарни в Октябрьском районе ХМАО и в ЯНАО. Организатор торгов сообщил агентству URA.RU, что начальная цена аэровокзала составляет миллион рублей. «„Газпром трансгаз Югорск“ проводит аукцион по продаже хлебопекарни в селе Погребное Октябрьского района ХМАО, начальная цена — 910 тысяч рублей. Также продается хлебопекарня в 40 километрах от Нового Уренгоя (ЯНАО) за 270 тысяч рублей», — рассказал представитель электронной торговой площадки. Хлебопекарня в Погребном оснащена всем необходимым оборудованием для изготовления хлебобулочных изделий: тестомесильной и моечными машинами, хлебопекарной печью. В здание проведены отопление, водопровод, канализация, электричество. Аукцион состоится 7 августа 2024 года. Ранее URA.RU писало, что "Газпром трансгаз Югорск“ продает аэропорт в поселке Светлый Березовского района ХМАО. Начальная цена — 1 010 000 рублей»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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