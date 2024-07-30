«Дочка» «Газпрома» из ХМАО распродает свои хлебопекарни

Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) выставила на торги хлебопекарни в Октябрьском районе ХМАО и в ЯНАО. Организатор торгов сообщил агентству URA.RU, что начальная цена аэровокзала составляет миллион рублей.
«„Газпром трансгаз Югорск“ проводит аукцион по продаже хлебопекарни в селе Погребное Октябрьского района ХМАО, начальная цена — 910 тысяч рублей. Также продается хлебопекарня в 40 километрах от Нового Уренгоя (ЯНАО) за 270 тысяч рублей», — рассказал представитель электронной торговой площадки.
Хлебопекарня в Погребном оснащена всем необходимым оборудованием для изготовления хлебобулочных изделий: тестомесильной и моечными машинами, хлебопекарной печью. В здание проведены отопление, водопровод, канализация, электричество. Аукцион состоится 7 августа 2024 года.
Ранее URA.RU писало, что "Газпром трансгаз Югорск“ продает аэропорт в поселке Светлый Березовского района ХМАО. Начальная цена — 1 010 000 рублей»
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