Число пострадавших при взрыве дома в Нижнем Тагиле выросло. Фото

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Предварительная причина обрушения — взрыв бытового газа (архивное фото) Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Число пострадавших при взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до семи человек. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев в своем официальном telegram-канале.

«По последним данным, пострадало 7 человек, из них 5 детей. Госпитализированы двое взрослых», — написал Пинаев.

Днем 1 августа в доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По данным МЧС, трое пострадавших — дети. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

Спасатели разбирают завалы
Спасатели разбирают завалы
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Число пострадавших при взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до семи человек. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев в своем официальном telegram-канале. «По последним данным, пострадало 7 человек, из них 5 детей. Госпитализированы двое взрослых», — написал Пинаев. Днем 1 августа в доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По данным МЧС, трое пострадавших — дети. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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