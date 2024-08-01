Число пострадавших при взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до семи человек. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев в своем официальном telegram-канале.
«По последним данным, пострадало 7 человек, из них 5 детей. Госпитализированы двое взрослых», — написал Пинаев.
Днем 1 августа в доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По данным МЧС, трое пострадавших — дети. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!