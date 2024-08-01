Жители неоднократно жаловались на газовщиков, обслуживающих рухнувший дом в Нижем Тагиле

Горожане жаловались на компанию «Газэкс», обслуживающую дом в Нижнем Тагиле

01 августа 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

В «Газэкс», по словам горожан, не отвечали на запросы жильцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Местные жители регулярно оставляли жалобы на компанию «Газэкс», которая обслуживала резнувший в Нижнем Тагиле дом. Комментарии они оставляли в соцсетях и на сервисе 2ГИС. «Неделю уже без газа сидим! Сколько можно», — такой отзыв оставила в 2ГИС одна из местных жительниц. «Газовщики только деньги собирают. Ничего не проверяют», — один из отзывов, оставленных в группе компании в соцести «ВКонтакте». Горожане также жаловались на хамское отношение сотрудников и невозможность связаться с оператором. По их словам, в компании часто не берут трубки и не отвечают на запросы жильцов. Компания «Газэкс» обслуживала рухнувший в Нижнем Тагиле дом по улице Сибирская, 81. Там отметили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в этом доме проводилось 26 июня 2024 года, а на момент проверки система газового распределения была исправной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Местные жители регулярно оставляли жалобы на компанию «Газэкс», которая обслуживала резнувший в Нижнем Тагиле дом. Комментарии они оставляли в соцсетях и на сервисе 2ГИС. «Неделю уже без газа сидим! Сколько можно», — такой отзыв оставила в 2ГИС одна из местных жительниц. «Газовщики только деньги собирают. Ничего не проверяют», — один из отзывов, оставленных в группе компании в соцести «ВКонтакте». Горожане также жаловались на хамское отношение сотрудников и невозможность связаться с оператором. По их словам, в компании часто не берут трубки и не отвечают на запросы жильцов. Компания «Газэкс» обслуживала рухнувший в Нижнем Тагиле дом по улице Сибирская, 81. Там отметили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в этом доме проводилось 26 июня 2024 года, а на момент проверки система газового распределения была исправной.