Жители неоднократно жаловались на газовщиков, обслуживающих рухнувший дом в Нижем Тагиле

Местные жители регулярно оставляли жалобы на компанию «Газэкс», которая обслуживала резнувший в Нижнем Тагиле дом. Комментарии они оставляли в соцсетях и на сервисе 2ГИС.
«Неделю уже без газа сидим! Сколько можно», — такой отзыв оставила в 2ГИС одна из местных жительниц.
«Газовщики только деньги собирают. Ничего не проверяют», — один из отзывов, оставленных в группе компании в соцести «ВКонтакте».
Горожане также жаловались на хамское отношение сотрудников и невозможность связаться с оператором. По их словам, в компании часто не берут трубки и не отвечают на запросы жильцов.
Компания «Газэкс» обслуживала рухнувший в Нижнем Тагиле дом по улице Сибирская, 81. Там отметили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в этом доме проводилось 26 июня 2024 года, а на момент проверки система газового распределения была исправной.
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