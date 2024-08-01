Жители неоднократно жаловались на газовщиков, обслуживающих рухнувший дом в Нижем Тагиле

Горожане жаловались на компанию «Газэкс», обслуживающую дом в Нижнем Тагиле
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Открытие биогазовой котельной на Северной аэрационной станции. Екатеринбург, газ, стрелка, труба
В «Газэкс», по словам горожан, не отвечали на запросы жильцов Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Местные жители регулярно оставляли жалобы на компанию «Газэкс», которая обслуживала резнувший в Нижнем Тагиле дом. Комментарии они оставляли в соцсетях и на сервисе 2ГИС.

«Неделю уже без газа сидим! Сколько можно», — такой отзыв оставила в 2ГИС одна из местных жительниц.

«Газовщики только деньги собирают. Ничего не проверяют», — один из отзывов, оставленных в группе компании в соцести «ВКонтакте».

Горожане также жаловались на хамское отношение сотрудников и невозможность связаться с оператором. По их словам, в компании часто не берут трубки и не отвечают на запросы жильцов.

Компания «Газэкс» обслуживала рухнувший в Нижнем Тагиле дом по улице Сибирская, 81. Там отметили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в этом доме проводилось 26 июня 2024 года, а на момент проверки система газового распределения была исправной.

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Местные жители регулярно оставляли жалобы на компанию «Газэкс», которая обслуживала резнувший в Нижнем Тагиле дом. Комментарии они оставляли в соцсетях и на сервисе 2ГИС. «Неделю уже без газа сидим! Сколько можно», — такой отзыв оставила в 2ГИС одна из местных жительниц. «Газовщики только деньги собирают. Ничего не проверяют», — один из отзывов, оставленных в группе компании в соцести «ВКонтакте». Горожане также жаловались на хамское отношение сотрудников и невозможность связаться с оператором. По их словам, в компании часто не берут трубки и не отвечают на запросы жильцов. Компания «Газэкс» обслуживала рухнувший в Нижнем Тагиле дом по улице Сибирская, 81. Там отметили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в этом доме проводилось 26 июня 2024 года, а на момент проверки система газового распределения была исправной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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