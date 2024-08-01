01 августа 2024

Под завалами дома в Нижнем Тагиле погибли два ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, обрушение
Среди жертв взрыва — дети Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

На завалах обрушившегося дома в Нижнем Тагиле погибли два ребенка и два взрослых. Такую информацию на месте ЧП озвучил корреспонденту URA.RU представитель МЧС.

«Погибших четверо, из них двое детей. Из-под завалов достали живыми 15 человек, из них семь несовершеннолетних. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести», — сказал сотрудник ведомства. По неофициальной информации, погибшие дети — это две девочки 2010 и 2008 годов рождения.

Что касается пропавших без вести, представитель МЧС уточнил, что это не значит, что все шесть человек находятся под завалами. Кто-то из жильцов пятиэтажки мог быть в отъезде и не знает о трагедии.

ЧП произошло 1 августа в доме №81 на улице Сибирская. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн.

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На завалах обрушившегося дома в Нижнем Тагиле погибли два ребенка и два взрослых. Такую информацию на месте ЧП озвучил корреспонденту URA.RU представитель МЧС. «Погибших четверо, из них двое детей. Из-под завалов достали живыми 15 человек, из них семь несовершеннолетних. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести», — сказал сотрудник ведомства. По неофициальной информации, погибшие дети — это две девочки 2010 и 2008 годов рождения. Что касается пропавших без вести, представитель МЧС уточнил, что это не значит, что все шесть человек находятся под завалами. Кто-то из жильцов пятиэтажки мог быть в отъезде и не знает о трагедии. ЧП произошло 1 августа в доме №81 на улице Сибирская. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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