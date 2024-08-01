Под завалами дома в Нижнем Тагиле погибли два ребенка

02 августа 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Среди жертв взрыва — дети Фото: Алексей Баранов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом На завалах обрушившегося дома в Нижнем Тагиле погибли два ребенка и два взрослых. Такую информацию на месте ЧП озвучил корреспонденту URA.RU представитель МЧС. «Погибших четверо, из них двое детей. Из-под завалов достали живыми 15 человек, из них семь несовершеннолетних. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести», — сказал сотрудник ведомства. По неофициальной информации, погибшие дети — это две девочки 2010 и 2008 годов рождения. Что касается пропавших без вести, представитель МЧС уточнил, что это не значит, что все шесть человек находятся под завалами. Кто-то из жильцов пятиэтажки мог быть в отъезде и не знает о трагедии. ЧП произошло 1 августа в доме №81 на улице Сибирская. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На завалах обрушившегося дома в Нижнем Тагиле погибли два ребенка и два взрослых. Такую информацию на месте ЧП озвучил корреспонденту URA.RU представитель МЧС. «Погибших четверо, из них двое детей. Из-под завалов достали живыми 15 человек, из них семь несовершеннолетних. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести», — сказал сотрудник ведомства. По неофициальной информации, погибшие дети — это две девочки 2010 и 2008 годов рождения. Что касается пропавших без вести, представитель МЧС уточнил, что это не значит, что все шесть человек находятся под завалами. Кто-то из жильцов пятиэтажки мог быть в отъезде и не знает о трагедии. ЧП произошло 1 августа в доме №81 на улице Сибирская. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн.