Под завалами дома в Нижнем Тагиле погибли два ребенка

На завалах обрушившегося дома в Нижнем Тагиле погибли два ребенка и два взрослых. Такую информацию на месте ЧП озвучил корреспонденту URA.RU представитель МЧС.
«Погибших четверо, из них двое детей. Из-под завалов достали живыми 15 человек, из них семь несовершеннолетних. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести», — сказал сотрудник ведомства. По неофициальной информации, погибшие дети — это две девочки 2010 и 2008 годов рождения.
Что касается пропавших без вести, представитель МЧС уточнил, что это не значит, что все шесть человек находятся под завалами. Кто-то из жильцов пятиэтажки мог быть в отъезде и не знает о трагедии.
ЧП произошло 1 августа в доме №81 на улице Сибирская. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн.
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