В Нижнем Тагиле отменили массовые мероприятия на фоне трагедии

В Нижнем Тагиле отменили массовые мероприятия из-за обрушения пятиэтажки

02 августа 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Спасатели работают несмотря на дожди Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Власти Нижнего Тагила приняли решение об отмене ряда запланированных развлекательных и культурных мероприятий в связи с трагедией, произошедшей в Дзержинском районе города 1 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Среди отмененных событий — День Дзержинского района и День поселка Старатель, которые должны были состояться 3 августа. Кроме того, перенесены мероприятия, запланированные в музее-заповеднике „Горнозаводской Урал“ и Музее изобразительных искусств, а учреждениям культуры рекомендовано воздержаться от проведения собственных мероприятий на время аварийно-спасательных работ. Программа предстоящего Дня города, который планируется на 9—11 августа, будет сокращена. В городе пока не объявлен официальный траур, но данный вопрос находится на стадии обсуждения», — отметили в горадминистрации. В результате взрыва в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, произошедшего 1 августа, было зарегистрировано более 15 пострадавших, включая семь детей. В связи с инцидентом в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился безотлагательно приступить к работам по разбору завалов. Вся актуальная информация о трагедии — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Нижнего Тагила приняли решение об отмене ряда запланированных развлекательных и культурных мероприятий в связи с трагедией, произошедшей в Дзержинском районе города 1 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Среди отмененных событий — День Дзержинского района и День поселка Старатель, которые должны были состояться 3 августа. Кроме того, перенесены мероприятия, запланированные в музее-заповеднике „Горнозаводской Урал“ и Музее изобразительных искусств, а учреждениям культуры рекомендовано воздержаться от проведения собственных мероприятий на время аварийно-спасательных работ. Программа предстоящего Дня города, который планируется на 9—11 августа, будет сокращена. В городе пока не объявлен официальный траур, но данный вопрос находится на стадии обсуждения», — отметили в горадминистрации. В результате взрыва в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, произошедшего 1 августа, было зарегистрировано более 15 пострадавших, включая семь детей. В связи с инцидентом в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился безотлагательно приступить к работам по разбору завалов. Вся актуальная информация о трагедии — в онлайн-трансляции агентства.