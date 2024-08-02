В Нижнем Тагиле отменили массовые мероприятия на фоне трагедии

В Нижнем Тагиле отменили массовые мероприятия из-за обрушения пятиэтажки
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Спасатели работают несмотря на дожди Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Власти Нижнего Тагила приняли решение об отмене ряда запланированных развлекательных и культурных мероприятий в связи с трагедией, произошедшей в Дзержинском районе города 1 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Среди отмененных событий — День Дзержинского района и День поселка Старатель, которые должны были состояться 3 августа. Кроме того, перенесены мероприятия, запланированные в музее-заповеднике „Горнозаводской Урал“ и Музее изобразительных искусств, а учреждениям культуры рекомендовано воздержаться от проведения собственных мероприятий на время аварийно-спасательных работ. Программа предстоящего Дня города, который планируется на 9—11 августа, будет сокращена. В городе пока не объявлен официальный траур, но данный вопрос находится на стадии обсуждения», — отметили в горадминистрации.

В результате взрыва в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, произошедшего 1 августа, было зарегистрировано более 15 пострадавших, включая семь детей. В связи с инцидентом в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился безотлагательно приступить к работам по разбору завалов. Вся актуальная информация о трагедии — в онлайн-трансляции агентства.

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Власти Нижнего Тагила приняли решение об отмене ряда запланированных развлекательных и культурных мероприятий в связи с трагедией, произошедшей в Дзержинском районе города 1 августа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Среди отмененных событий — День Дзержинского района и День поселка Старатель, которые должны были состояться 3 августа. Кроме того, перенесены мероприятия, запланированные в музее-заповеднике „Горнозаводской Урал“ и Музее изобразительных искусств, а учреждениям культуры рекомендовано воздержаться от проведения собственных мероприятий на время аварийно-спасательных работ. Программа предстоящего Дня города, который планируется на 9—11 августа, будет сокращена. В городе пока не объявлен официальный траур, но данный вопрос находится на стадии обсуждения», — отметили в горадминистрации. В результате взрыва в жилом пятиэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, произошедшего 1 августа, было зарегистрировано более 15 пострадавших, включая семь детей. В связи с инцидентом в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился безотлагательно приступить к работам по разбору завалов. Вся актуальная информация о трагедии — в онлайн-трансляции агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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