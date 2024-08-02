Замдиректора школы в ЯНАО, подозреваемая в получении взяток, является членом УИК

Заместитель директора школы № 7 из Губкинского (ЯНАО), которая, по версии силовиков, брала взятки от директора ООО «Первый класс», является членом участковой избирательной комиссии. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах.
«Женщина действительно является членом участковой избирательной комиссии. Коллеги отзываются о ней хорошо. За работу она была отмечена благодарностью от ТИК Губкинского в 2023 году», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружного Избиркома за комментарием. Там подтвердили информацию о том, что женщина является членом УИК, и сообщили, что информации криминального характера в отношении нее у Избиркома не имеется.
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Заместитель директора школы № 7 из Губкинского (ЯНАО), которая, по версии силовиков, брала взятки от директора ООО «Первый класс», является членом участковой избирательной комиссии. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах. «Женщина действительно является членом участковой избирательной комиссии. Коллеги отзываются о ней хорошо. За работу она была отмечена благодарностью от ТИК Губкинского в 2023 году», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружного Избиркома за комментарием. Там подтвердили информацию о том, что женщина является членом УИК, и сообщили, что информации криминального характера в отношении нее у Избиркома не имеется. Ранее URA.RU рассказало, что в получении взятки от директора ООО «Первый класс» следователи подозревают заместителя директора одной из школ Губкинского. Это уже третий город на Ямале, где были выявлены признаки нарушения законодательства в сфере закупок руководством образовательных учреждений.