Замдиректора школы в ЯНАО, подозреваемая в получении взяток, является членом УИК

Подозреваемая во взятках замдиректора из Губкинского является членом УИК (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель директора школы № 7 из Губкинского (ЯНАО), которая, по версии силовиков, брала взятки от директора ООО «Первый класс», является членом участковой избирательной комиссии. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах.

«Женщина действительно является членом участковой избирательной комиссии. Коллеги отзываются о ней хорошо. За работу она была отмечена благодарностью от ТИК Губкинского в 2023 году», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружного Избиркома за комментарием. Там подтвердили информацию о том, что женщина является членом УИК, и сообщили, что информации криминального характера в отношении нее у Избиркома не имеется.

Ранее URA.RU рассказало, что в получении взятки от директора ООО «Первый класс» следователи подозревают заместителя директора одной из школ Губкинского. Это уже третий город на Ямале, где были выявлены признаки нарушения законодательства в сфере закупок руководством образовательных учреждений.