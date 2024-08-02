Замдиректора школы в ЯНАО, подозреваемая в получении взяток, является членом УИК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Екатеринбург, избирательная комиссия, загс кировского района, избирательный участок1417
Подозреваемая во взятках замдиректора из Губкинского является членом УИК (архивное фото) Фото:

Заместитель директора школы № 7 из Губкинского (ЯНАО), которая, по версии силовиков, брала взятки от директора ООО «Первый класс», является членом участковой избирательной комиссии. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах.

«Женщина действительно является членом участковой избирательной комиссии. Коллеги отзываются о ней хорошо. За работу она была отмечена благодарностью от ТИК Губкинского в 2023 году», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружного Избиркома за комментарием. Там подтвердили информацию о том, что женщина является членом УИК, и сообщили, что информации криминального характера в отношении нее у Избиркома не имеется.

Ранее URA.RU рассказало, что в получении взятки от директора ООО «Первый класс» следователи подозревают заместителя директора одной из школ Губкинского. Это уже третий город на Ямале, где были выявлены признаки нарушения законодательства в сфере закупок руководством образовательных учреждений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель директора школы № 7 из Губкинского (ЯНАО), которая, по версии силовиков, брала взятки от директора ООО «Первый класс», является членом участковой избирательной комиссии. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах. «Женщина действительно является членом участковой избирательной комиссии. Коллеги отзываются о ней хорошо. За работу она была отмечена благодарностью от ТИК Губкинского в 2023 году», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу окружного Избиркома за комментарием. Там подтвердили информацию о том, что женщина является членом УИК, и сообщили, что информации криминального характера в отношении нее у Избиркома не имеется. Ранее URA.RU рассказало, что в получении взятки от директора ООО «Первый класс» следователи подозревают заместителя директора одной из школ Губкинского. Это уже третий город на Ямале, где были выявлены признаки нарушения законодательства в сфере закупок руководством образовательных учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...