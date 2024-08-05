В Совфеде предложили запретить менять стоимость товара, купленного в рассрочку

05 августа 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Сенаторы хотят запретить менять цену товаров, купленных в рассрочку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенаторы предложили законодательные изменения, направленные на защиту прав потребителей при покупке товаров в рассрочку. Так, они хотят запретить менять стоимость товара, купленного в рассрочку, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. «Сенаторы предложили запретить изменять цену товара при покупке в рассрочку и повысить информированность потребителей», — пишет «Парламентская газета». В скором времени авторы внесут законопроект в Госдуму. Инициатива, подготовленная сенаторами после заседания Совета по развитию финансового рынка, нацелена на урегулирование деятельности операторов сервиса рассрочки и повышение информированности потребителей. По словам Журавлева, обязательства по рассрочке не учитываются в долговой нагрузке, а реализация законопроекта позволит исключить скрытый процент на рынке финансов. «Такие услуги не подпадают под существующее регулирование, направленное на защиту прав граждан при возникновении у них заемных обязательств», — заключил вице-спикер Совфеда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенаторы предложили законодательные изменения, направленные на защиту прав потребителей при покупке товаров в рассрочку. Так, они хотят запретить менять стоимость товара, купленного в рассрочку, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. «Сенаторы предложили запретить изменять цену товара при покупке в рассрочку и повысить информированность потребителей», — пишет «Парламентская газета». В скором времени авторы внесут законопроект в Госдуму. Инициатива, подготовленная сенаторами после заседания Совета по развитию финансового рынка, нацелена на урегулирование деятельности операторов сервиса рассрочки и повышение информированности потребителей. По словам Журавлева, обязательства по рассрочке не учитываются в долговой нагрузке, а реализация законопроекта позволит исключить скрытый процент на рынке финансов. «Такие услуги не подпадают под существующее регулирование, направленное на защиту прав граждан при возникновении у них заемных обязательств», — заключил вице-спикер Совфеда.