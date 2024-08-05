В Совфеде предложили запретить менять стоимость товара, купленного в рассрочку

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Сенатор Андрей Климов, интервью. Москва, инкассаторы, совет федерации
Сенаторы хотят запретить менять цену товаров, купленных в рассрочку Фото:

Сенаторы предложили законодательные изменения, направленные на защиту прав потребителей при покупке товаров в рассрочку. Так, они хотят запретить менять стоимость товара, купленного в рассрочку, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

«Сенаторы предложили запретить изменять цену товара при покупке в рассрочку и повысить информированность потребителей», — пишет «Парламентская газета». В скором времени авторы внесут законопроект в Госдуму.

Инициатива, подготовленная сенаторами после заседания Совета по развитию финансового рынка, нацелена на урегулирование деятельности операторов сервиса рассрочки и повышение информированности потребителей.

По словам Журавлева, обязательства по рассрочке не учитываются в долговой нагрузке, а реализация законопроекта позволит исключить скрытый процент на рынке финансов. «Такие услуги не подпадают под существующее регулирование, направленное на защиту прав граждан при возникновении у них заемных обязательств», — заключил вице-спикер Совфеда.

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Сенаторы предложили законодательные изменения, направленные на защиту прав потребителей при покупке товаров в рассрочку. Так, они хотят запретить менять стоимость товара, купленного в рассрочку, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. «Сенаторы предложили запретить изменять цену товара при покупке в рассрочку и повысить информированность потребителей», — пишет «Парламентская газета». В скором времени авторы внесут законопроект в Госдуму. Инициатива, подготовленная сенаторами после заседания Совета по развитию финансового рынка, нацелена на урегулирование деятельности операторов сервиса рассрочки и повышение информированности потребителей. По словам Журавлева, обязательства по рассрочке не учитываются в долговой нагрузке, а реализация законопроекта позволит исключить скрытый процент на рынке финансов. «Такие услуги не подпадают под существующее регулирование, направленное на защиту прав граждан при возникновении у них заемных обязательств», — заключил вице-спикер Совфеда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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