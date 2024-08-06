Фаворит Куйвашева продвинул в кресло мэра свою знакомую с известной фамилией

Полпред губернатора пролоббировал на пост главы Сосьвы Марию Вихареву

06 августа 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

Александр Вервейн работает полпредом с декабря 2023-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Северном округе Александр Вервейн, как и анонсировало URA.RU, продолжает устанавливать политический контроль над вверенной ему территорией. Как стало известно агентству, именно он пролоббировал на пост главы Сосьвы Марию Вихареву — сотрудницу свердловского «Водоканала» и однофамилицу лидера фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева. Местная дума избрала ее днем 6 июля. Прежнего главу — Евгения Преина (предшественник Вервейна в должности полпреда губернатора) — Вервейн сместил в апреле. Поселок в 2023-м стал известен на всю страну из-за пожара, почти полностью его уничтожившего, ситуация была на контроле у президента РФ Владимира Путина. «Вихареву предложил Вервейн», — поделился информированный источник URA.RU. Хотя сама Вихарева сказала корреспонденту, что заявку на участие в конкурсе подала сама, поскольку знает территорию, участвовала в ликвидации последствий пожара на ней. При этом с Вервейном действительно знакома, уточнила Вихарева. «Я, в принципе, много, с кем работала, много кого знаю. Например, в Новой Ляле работала», — сказал чиновница. В «Водоканале» она проработала 13 лет, проходила стажировку в Турции и Германии. Сейчас учится в магистратуре по специальности «государственное и муниципальное управление». Ранее URA.RU рассказывало, что Вервейн прямо сейчас проводит смену власти в Верхотурье (многое будет зависеть от результатов сентябрьских выборов в думу). Полпредом он стал в декабре 2023-го. До этого Вервейн одиннадцать лет руководил Волчанском и заработал репутацию «любимого мэра Куйвашева» — благодаря исправному выполнению различных хозяйственных и политических поручений. И сейчас вовсю пользуется возможностью прямого выхода на главу региона (чего нет у других его представителей). И, по слухам, даже угрожает этим своим ресурсом чиновникам, в чем-то с ним не согласным. Мария Вихарева уверяет — она лишь однофамилица Алексея Вихарева (лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга) и его брата Григория (глава Белоярского) Фото: соцсети Марии Вихаревой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Северном округе Александр Вервейн, как и анонсировало URA.RU, продолжает устанавливать политический контроль над вверенной ему территорией. Как стало известно агентству, именно он пролоббировал на пост главы Сосьвы Марию Вихареву — сотрудницу свердловского «Водоканала» и однофамилицу лидера фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева. Местная дума избрала ее днем 6 июля. Прежнего главу — Евгения Преина (предшественник Вервейна в должности полпреда губернатора) — Вервейн сместил в апреле. Поселок в 2023-м стал известен на всю страну из-за пожара, почти полностью его уничтожившего, ситуация была на контроле у президента РФ Владимира Путина. «Вихареву предложил Вервейн», — поделился информированный источник URA.RU. Хотя сама Вихарева сказала корреспонденту, что заявку на участие в конкурсе подала сама, поскольку знает территорию, участвовала в ликвидации последствий пожара на ней. При этом с Вервейном действительно знакома, уточнила Вихарева. «Я, в принципе, много, с кем работала, много кого знаю. Например, в Новой Ляле работала», — сказал чиновница. В «Водоканале» она проработала 13 лет, проходила стажировку в Турции и Германии. Сейчас учится в магистратуре по специальности «государственное и муниципальное управление». Ранее URA.RU рассказывало, что Вервейн прямо сейчас проводит смену власти в Верхотурье (многое будет зависеть от результатов сентябрьских выборов в думу). Полпредом он стал в декабре 2023-го. До этого Вервейн одиннадцать лет руководил Волчанском и заработал репутацию «любимого мэра Куйвашева» — благодаря исправному выполнению различных хозяйственных и политических поручений. И сейчас вовсю пользуется возможностью прямого выхода на главу региона (чего нет у других его представителей). И, по слухам, даже угрожает этим своим ресурсом чиновникам, в чем-то с ним не согласным.