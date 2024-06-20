Фаворит Куйвашева берет под контроль север Свердловской области

За отставками двух свердловских мэров стоит полпред Северного округа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Вервейн возглавил Северный управленческий округ в декабре 2023 года
Александр Вервейн возглавил Северный управленческий округ в декабре 2023 года Фото:

Глава Северного управленческого округа Александр Вервейн устанавливает политический контроль над вверенной ему территорией. Как стало известно URA.RU, именно он может стоять за увольнением главы Сосьвы Евгения Преина и готовящейся отставкой главы Верхотурья Алексея Лиханова. 

Преин (кстати, предшественник Вервейна в должности полпреда губернатора Евгения Куйвашева) уволился — внезапно для областного руководства — в апреле. А в конце мая стало известно, что Лиханов выдвинулся на выборы в гордуму, чтобы в дальнейшем стать депутатом. «Вервейн выстраивает собственную вертикаль. С Преином у него был давний конфликт, со времен, когда Вервейн был мэром Волчанска. Отставка была неизбежна. Также Вервейн во многом подготовил транзит власти в Верхотурье, придумав, что Лиханов бесконфликтно перейдет в думу. На его место ожидается человек, рекомендованный именно Вервейном», — поделился источник URA.RU, погруженный в расклады на территории.

Подобной активности от полпредов губернатора не видели со времен Ивана Граматика, который представлял еще губернатора Эдуарда Росселя в том же Северном округе. По словам собеседник агентства, Вервейн якобы пользуется отдаленностью «его» городов от центра приятия решений, а также особым расположением Куйвашева. Вервейн стал его полпредом в декабре 2023 года, до этого он одиннадцать лет руководил небольшим Волчанском и заработал репутацию «любимого мэра Куйвашева» — благодаря исправному выполнению различных хозяйственных и политических поручений. 

Сам Вервейн в беседе с URA.RU, впрочем, заявил, что к отставке Преина никакого отношения не имеет (тот сам решил уйти), а говорить об уходе Лиханова преждевременно. «Он сам изъявил желание участвовать в выборах», — настаивает Вервейн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Северного управленческого округа Александр Вервейн устанавливает политический контроль над вверенной ему территорией. Как стало известно URA.RU, именно он может стоять за увольнением главы Сосьвы Евгения Преина и готовящейся отставкой главы Верхотурья Алексея Лиханова.  Преин (кстати, предшественник Вервейна в должности полпреда губернатора Евгения Куйвашева) уволился — внезапно для областного руководства — в апреле. А в конце мая стало известно, что Лиханов выдвинулся на выборы в гордуму, чтобы в дальнейшем стать депутатом. «Вервейн выстраивает собственную вертикаль. С Преином у него был давний конфликт, со времен, когда Вервейн был мэром Волчанска. Отставка была неизбежна. Также Вервейн во многом подготовил транзит власти в Верхотурье, придумав, что Лиханов бесконфликтно перейдет в думу. На его место ожидается человек, рекомендованный именно Вервейном», — поделился источник URA.RU, погруженный в расклады на территории. Подобной активности от полпредов губернатора не видели со времен Ивана Граматика, который представлял еще губернатора Эдуарда Росселя в том же Северном округе. По словам собеседник агентства, Вервейн якобы пользуется отдаленностью «его» городов от центра приятия решений, а также особым расположением Куйвашева. Вервейн стал его полпредом в декабре 2023 года, до этого он одиннадцать лет руководил небольшим Волчанском и заработал репутацию «любимого мэра Куйвашева» — благодаря исправному выполнению различных хозяйственных и политических поручений.  Сам Вервейн в беседе с URA.RU, впрочем, заявил, что к отставке Преина никакого отношения не имеет (тот сам решил уйти), а говорить об уходе Лиханова преждевременно. «Он сам изъявил желание участвовать в выборах», — настаивает Вервейн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...