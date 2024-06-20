Глава Северного управленческого округа Александр Вервейн устанавливает политический контроль над вверенной ему территорией. Как стало известно URA.RU, именно он может стоять за увольнением главы Сосьвы Евгения Преина и готовящейся отставкой главы Верхотурья Алексея Лиханова.
Преин (кстати, предшественник Вервейна в должности полпреда губернатора Евгения Куйвашева) уволился — внезапно для областного руководства — в апреле. А в конце мая стало известно, что Лиханов выдвинулся на выборы в гордуму, чтобы в дальнейшем стать депутатом. «Вервейн выстраивает собственную вертикаль. С Преином у него был давний конфликт, со времен, когда Вервейн был мэром Волчанска. Отставка была неизбежна. Также Вервейн во многом подготовил транзит власти в Верхотурье, придумав, что Лиханов бесконфликтно перейдет в думу. На его место ожидается человек, рекомендованный именно Вервейном», — поделился источник URA.RU, погруженный в расклады на территории.
Подобной активности от полпредов губернатора не видели со времен Ивана Граматика, который представлял еще губернатора Эдуарда Росселя в том же Северном округе. По словам собеседник агентства, Вервейн якобы пользуется отдаленностью «его» городов от центра приятия решений, а также особым расположением Куйвашева. Вервейн стал его полпредом в декабре 2023 года, до этого он одиннадцать лет руководил небольшим Волчанском и заработал репутацию «любимого мэра Куйвашева» — благодаря исправному выполнению различных хозяйственных и политических поручений.
Сам Вервейн в беседе с URA.RU, впрочем, заявил, что к отставке Преина никакого отношения не имеет (тот сам решил уйти), а говорить об уходе Лиханова преждевременно. «Он сам изъявил желание участвовать в выборах», — настаивает Вервейн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!