Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подключился к делу о массовой драке в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК запросил доклад по уголовному делу об избиении жителя Свердловской области группой лиц. В одном из telegram-каналов размещено видео, на котором в Екатеринбурге группа лиц неславянской внешности избивает местного парня из-за сделанного замечания о шумном поведении во дворе в ночное время суток. По словам очевидцев, в руках одного из участников конфликта был нож», — говорится в заявлении.
В свердловском отделе СК было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Поручение отдано и.о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко. Он должен будет доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Инцидент произошел ночью накануне. Во дворе дома по улице Академика Ландау, 51 началась массовая драка. У одного из нападавших был нож, но он его не применил в конфликте. В УМВД по Екатеринбургу тогда сказали, что устанавливают личности участников потасовки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!