Бастрыкин подключился к делу о массовой драке в спальном районе Екатеринбурга. Видео

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Следственный комитет узнал о ситуации в одном из telegram-каналов
Следственный комитет узнал о ситуации в одном из telegram-каналов Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подключился к делу о массовой драке в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК запросил доклад по уголовному делу об избиении жителя Свердловской области группой лиц. В одном из telegram-каналов размещено видео, на котором в Екатеринбурге группа лиц неславянской внешности избивает местного парня из-за сделанного замечания о шумном поведении во дворе в ночное время суток. По словам очевидцев, в руках одного из участников конфликта был нож», — говорится в заявлении.

В свердловском отделе СК было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Поручение отдано и.о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко. Он должен будет доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Инцидент произошел ночью накануне. Во дворе дома по улице Академика Ландау, 51 началась массовая драка. У одного из нападавших был нож, но он его не применил в конфликте. В УМВД по Екатеринбургу тогда сказали, что устанавливают личности участников потасовки.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подключился к делу о массовой драке в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК запросил доклад по уголовному делу об избиении жителя Свердловской области группой лиц. В одном из telegram-каналов размещено видео, на котором в Екатеринбурге группа лиц неславянской внешности избивает местного парня из-за сделанного замечания о шумном поведении во дворе в ночное время суток. По словам очевидцев, в руках одного из участников конфликта был нож», — говорится в заявлении. В свердловском отделе СК было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Поручение отдано и.о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко. Он должен будет доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Инцидент произошел ночью накануне. Во дворе дома по улице Академика Ландау, 51 началась массовая драка. У одного из нападавших был нож, но он его не применил в конфликте. В УМВД по Екатеринбургу тогда сказали, что устанавливают личности участников потасовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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