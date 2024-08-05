В руках одного из участников конфликта был нож (архивное фото)
В Академическом районе Екатеринбурга произошла массовая драка. Конфликт между молодыми людьми попал на видео и размещен в социальных сетях.
«Сегодня вечером в Академическом произошла массовая драка… во дворе дома по улице Академика Ландау, 51», — передает telegram-канал «Академический новости Екатеринбург».
Также очевидцы сообщили, что в руках одного из участников конфликта был нож. «К счастью, вроде обошлось и его не применили в драке», — сказано в тексте.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается
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