05 августа 2024

В спальном районе Екатеринбурга произошла массовая драка. Видео

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В руках одного из участников конфликта был нож (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга произошла массовая драка. Конфликт между молодыми людьми попал на видео и размещен в социальных сетях.

«Сегодня вечером в Академическом произошла массовая драка… во дворе дома по улице Академика Ландау, 51», — передает telegram-канал «Академический новости Екатеринбург».

Также очевидцы сообщили, что в руках одного из участников конфликта был нож. «К счастью, вроде обошлось и его не применили в драке», — сказано в тексте.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается

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В Академическом районе Екатеринбурга произошла массовая драка. Конфликт между молодыми людьми попал на видео и размещен в социальных сетях. «Сегодня вечером в Академическом произошла массовая драка… во дворе дома по улице Академика Ландау, 51», — передает telegram-канал «Академический новости Екатеринбург». Также очевидцы сообщили, что в руках одного из участников конфликта был нож. «К счастью, вроде обошлось и его не применили в драке», — сказано в тексте. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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