06 августа 2024

Власти ХМАО анонсировали новые льготы для бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил создать карту поддержки бизнеса ХМАО
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил создать карту поддержки бизнеса ХМАО Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил создать единую карту поддержки для местного бизнеса с актуальной информацией для поставщиков услуг и жителей региона. Он отметил необходимость дополнения списка существующих льгот для предпринимателей.

«Кухарук предложил дополнить список и составить карту поддержки предпринимательского сообщества Югры, в которой была бы собрана вся необходимая информация. На нее могли бы ориентироваться и поставщики услуг, и жители округа», — сообщил telegram-канал властей Югры.

Глава Югры отметил, что перечень льгот для предпринимателей в регионе обширен, и важна точечная поддержка бизнес-проектов. Обозначил необходимость совместной работы муниципальных, окружных властей и специализированных организаций для эффективного решения вопросов югорчан.

Ранее URA.RU писало, что предпринимателям ХМАО будут компенсировать затраты на сертификацию и декларирование продукции. Бизнесу, работающему в сфере дизайна и архитектуры, стала доступна пониженная налоговая ставка по доходам, льгота составляет 5%.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил создать единую карту поддержки для местного бизнеса с актуальной информацией для поставщиков услуг и жителей региона. Он отметил необходимость дополнения списка существующих льгот для предпринимателей. «Кухарук предложил дополнить список и составить карту поддержки предпринимательского сообщества Югры, в которой была бы собрана вся необходимая информация. На нее могли бы ориентироваться и поставщики услуг, и жители округа», — сообщил telegram-канал властей Югры. Глава Югры отметил, что перечень льгот для предпринимателей в регионе обширен, и важна точечная поддержка бизнес-проектов. Обозначил необходимость совместной работы муниципальных, окружных властей и специализированных организаций для эффективного решения вопросов югорчан. Ранее URA.RU писало, что предпринимателям ХМАО будут компенсировать затраты на сертификацию и декларирование продукции. Бизнесу, работающему в сфере дизайна и архитектуры, стала доступна пониженная налоговая ставка по доходам, льгота составляет 5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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