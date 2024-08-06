Власти ХМАО анонсировали новые льготы для бизнеса

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил создать единую карту поддержки для местного бизнеса с актуальной информацией для поставщиков услуг и жителей региона. Он отметил необходимость дополнения списка существующих льгот для предпринимателей.
«Кухарук предложил дополнить список и составить карту поддержки предпринимательского сообщества Югры, в которой была бы собрана вся необходимая информация. На нее могли бы ориентироваться и поставщики услуг, и жители округа», — сообщил telegram-канал властей Югры.
Глава Югры отметил, что перечень льгот для предпринимателей в регионе обширен, и важна точечная поддержка бизнес-проектов. Обозначил необходимость совместной работы муниципальных, окружных властей и специализированных организаций для эффективного решения вопросов югорчан.
Ранее URA.RU писало, что предпринимателям ХМАО будут компенсировать затраты на сертификацию и декларирование продукции. Бизнесу, работающему в сфере дизайна и архитектуры, стала доступна пониженная налоговая ставка по доходам, льгота составляет 5%.
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