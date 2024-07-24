Кухарук анонсировал новые льготы для бизнесменов ХМАО

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О поддержке югорских предпринимателей Руслан Кухарук рассказал по итогам встречи с бизнес-омбудсменом
О поддержке югорских предпринимателей Руслан Кухарук рассказал по итогам встречи с бизнес-омбудсменом Фото:

Предпринимателям Ханты-Мансийского автономного округа будут компенсировать затраты на сертификацию и декларирование продукции. Об этом рассказал врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук по итогам встречи с бизнес-омбудсменом Югры Ириной Каск.

«Большинство из них [инициатив предпринимателей] уже поддержаны, закреплены в нормативно-правовых актах. Так, в Югре бизнесменам будут компенсировать затраты на сертификацию продукции и ее декларирование. Раньше такой возможности не было. Предпринимателям в сфере дизайна и архитектуры стала доступна пониженная налоговая ставка по доходам, льгота составляет 5%», — написал в своем telegram-канале Кухарук.

Сейчас команда окружного бизнес-омбудсмена вместе с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» также работают над мерами поддержки для участников СВО и ветеранами боевых действий. Они помогут тем, кто планируют или уже занимается бизнесом.

«В понедельник, 29 июля, под моим председательством состоится региональный совет по вопросам развития инвестиционной деятельности. Договорились, что участие в нем примут и общественные представители уполномоченного», — анонсировал врио губернатора.

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Предпринимателям Ханты-Мансийского автономного округа будут компенсировать затраты на сертификацию и декларирование продукции. Об этом рассказал врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук по итогам встречи с бизнес-омбудсменом Югры Ириной Каск. «Большинство из них [инициатив предпринимателей] уже поддержаны, закреплены в нормативно-правовых актах. Так, в Югре бизнесменам будут компенсировать затраты на сертификацию продукции и ее декларирование. Раньше такой возможности не было. Предпринимателям в сфере дизайна и архитектуры стала доступна пониженная налоговая ставка по доходам, льгота составляет 5%», — написал в своем telegram-канале Кухарук. Сейчас команда окружного бизнес-омбудсмена вместе с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» также работают над мерами поддержки для участников СВО и ветеранами боевых действий. Они помогут тем, кто планируют или уже занимается бизнесом. «В понедельник, 29 июля, под моим председательством состоится региональный совет по вопросам развития инвестиционной деятельности. Договорились, что участие в нем примут и общественные представители уполномоченного», — анонсировал врио губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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