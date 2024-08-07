Экс-главу структуры челябинского правительства Замору оставили в СИЗО до октября

07 августа 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Замора содержится под стражей с ноября прошлого года Фото: Павел Сидоров © URA.RU Экс-директор ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрий Замора останется в СИЗО до 9 октября. Такое решение 7 августа принял Центральный райсуд Челябинска. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Адвокаты Заморы настаивали на смягчении меры пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил его под стражей», — сообщил источник агентства. Замора находится в СИЗО уже почти девять месяцев, с ноября прошлого года. Эта мера неоднократно продлевалась. Адвокаты несколько раз пытались ее оспорить. Но пока все их попытки не увенчались успехом. Замора был задержан сотрудниками УФСБ по региону в ноябре прошлого года. Изначально его обвинили лишь в злоупотреблении должностных полномочий и отправили под домашний арест. Но вскрывшиеся факты коррупции убедили суд в ужесточении меры пресечения. По версии следствия, Замора получал деньги от предпринимателей. За это он заключал с ними договоры аренды помещений, в которых должны были размещаться судебные участки, по завышенным ценам. Таким образом «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» многократно переплачивал за помещения. По мнению следствия, своими действиями Замора причинил учреждению многомиллионный ущерб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-директор ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрий Замора останется в СИЗО до 9 октября. Такое решение 7 августа принял Центральный райсуд Челябинска. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Адвокаты Заморы настаивали на смягчении меры пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил его под стражей», — сообщил источник агентства. Замора находится в СИЗО уже почти девять месяцев, с ноября прошлого года. Эта мера неоднократно продлевалась. Адвокаты несколько раз пытались ее оспорить. Но пока все их попытки не увенчались успехом. Замора был задержан сотрудниками УФСБ по региону в ноябре прошлого года. Изначально его обвинили лишь в злоупотреблении должностных полномочий и отправили под домашний арест. Но вскрывшиеся факты коррупции убедили суд в ужесточении меры пресечения. По версии следствия, Замора получал деньги от предпринимателей. За это он заключал с ними договоры аренды помещений, в которых должны были размещаться судебные участки, по завышенным ценам. Таким образом «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» многократно переплачивал за помещения. По мнению следствия, своими действиями Замора причинил учреждению многомиллионный ущерб.