Призывники из ХМАО отправились служить в элитные подразделения Росгвардии

Около сотни призывников из ХМАО отправились служить в отряды спецподразделений Росгвардии Московской, Нижегородской и Ростовской областях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО.
«На окружном сборном пункте под Пыть-Яхом каждый призывник получил комплект вещевого имущества и продовольственный паек, после чего команды направились к местам несения службы в подразделения, дислоцированные в Московской, Нижегородской и Ростовской областях. <…> Военнослужащие по призыву будут участвовать в охране общественного порядка, обеспечении безопасности важных гособъектов, нести нелегкую, но престижную службу в элитных подразделениях Росгвардии — отрядах специального назначения», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало об итогах весенней кампании. Из Сургута и Сургутского района в армию отправились полтысячи призывников.
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