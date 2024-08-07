07 августа 2024

Призывники из ХМАО отправились служить в элитные подразделения Росгвардии

Призывники из ХМАО будут служить в отрядах спецназа Росгвардии
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские призывники отправились служить в элитные войска Росгвардии
Югорские призывники отправились служить в элитные войска Росгвардии Фото:

Около сотни призывников из ХМАО отправились служить в отряды спецподразделений Росгвардии Московской, Нижегородской и Ростовской областях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО.

«На окружном сборном пункте под Пыть-Яхом каждый призывник получил комплект вещевого имущества и продовольственный паек, после чего команды направились к местам несения службы в подразделения, дислоцированные в Московской, Нижегородской и Ростовской областях. <…> Военнослужащие по призыву будут участвовать в охране общественного порядка, обеспечении безопасности важных гособъектов, нести нелегкую, но престижную службу в элитных подразделениях Росгвардии — отрядах специального назначения», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало об итогах весенней кампании. Из Сургута и Сургутского района в армию отправились полтысячи призывников.

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Около сотни призывников из ХМАО отправились служить в отряды спецподразделений Росгвардии Московской, Нижегородской и Ростовской областях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО. «На окружном сборном пункте под Пыть-Яхом каждый призывник получил комплект вещевого имущества и продовольственный паек, после чего команды направились к местам несения службы в подразделения, дислоцированные в Московской, Нижегородской и Ростовской областях. <…> Военнослужащие по призыву будут участвовать в охране общественного порядка, обеспечении безопасности важных гособъектов, нести нелегкую, но престижную службу в элитных подразделениях Росгвардии — отрядах специального назначения», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало об итогах весенней кампании. Из Сургута и Сургутского района в армию отправились полтысячи призывников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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